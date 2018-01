Confira as sugestões da semana para iOS, Android e BlackBerry 10.

Push Launcher (iOS, US$ 0,99) – Este app traz uma ideia original: concentrar todas as aplicações que você mais usa em seu iPhone ou iPad em um lugar fácil e acessível a todo momento, a barra superior de notificações dos dispositivos Apple. Você pode adicionar, remover ou editar aplicativos rapidamente – o desenvolvedor promete o suporte a mais de 1.800 aplicativos. Se checa o Facebook com frequência, por exemplo, dá para pular para ele direto do menu de notificações, dentro de qualquer outro app. O Push Launcher também pode ser programado para abrir suas aplicações favoritas na hora em que você desejar. Um dos usos possíveis é determinar que certo aplicativo de notícias abra sozinho todo dia no momento em que você acordar.

Today Calendar Widgets (Android, R$ 3,49) – Um conjunto de widgets simples elegantes para o desktop de seu Android com vários tipos de visualização: o calendário do mês (com destaques nos dias em que há anotações, seja em seu calendário Google ou no próprio dispositivo Android); agenda de compromissos e lista de tarefas. Os eventos podem ser separados para consulta por mês, por semana ou por dia. Basta escolher qual(is) calendário(s) que você quer exibir e o app faz o resto por você. Os widgets são redimensionáveis para o tamanho que você desejar e há dois temas, claro e escuro, que você pode escolher para combinar melhor com seu papel de parede e demais ícones.

Hide Files (BlackBerry 10, R$ 3,99) – Este é um aplicativo fundamental para proteger dados confidenciais, sejam profissionais ou corporativos, em seu BlackBerry. Ele permite esconder de maneira simples e fácil diretórios inteiros ou determinados arquivos, sem restrição de tipo – fotos, vídeos, música, documentos, etc – estejam eles na memória do smartphone ou no cartão SD. Há um modo rápido (fast mode) que permite ocultar arquivos de mais de 2GB em segundos. O app também oferece um browser específico para os arquivos ocultos. Além de os documentos escondidos ficarem protegidos por senha, o próprio Hide Files também só é acessível por senha, o que aumenta a segurança.