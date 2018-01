Confira as sugestões da semana para iOS, Android e Windows Phone.

BlurHD (iOS, 1.99) – App recém lançado que chegou à lista dos 100 mais baixados em 13 países em apenas um dia, o BlurHD possibilita a criação e a aplicação de belos wallpapers diretamente no iPhone, iPad e iPod Touch. Muito simples e rápido de usar, o app permite tirar uma foto ou escolher uma de sua galeria e aplicar um efeito ‘borrado’, com diferentes níveis de intensidade, transformando a imagem em um gradiente multicolorido, com o deslizar de apenas um botão. Com apenas um toque, compartilhe suas criações em redes sociais ou salve o wallpaper na galeria de fotos, para usar quando quiser.

WebPCSuite (Android, grátis) – Faça transferências de arquivos entre seu smartphone ou tablet Android e um computador rapidamente – e sem fios – com esse app. Basta instalá-lo em seu dispositivo móvel e, com a câmera, escanear um código de barras acessível pelo browser de seu computador – é necessário apenas que ambos estejam na mesma rede wi-fi. O navegador, então, apresenta na tela do PC todas as pastas do Android, com os arquivos categorizados por tipos – imagens, músicas, vídeos, etc – possibilitando arrastar e soltar os conteúdos “de” ou “para” o smartphone.

Ringtones (Windows Phone, grátis) – Acesse à vontade e salve em seu Windows Phone um imenso banco de dados com mais de 10.000 toques de mensagens e de chamadas, todos em alga qualidade de som. São sons de animais, bebês, carros, engraçados, etc. Há uma seção de sons voltados especificamente para alarmes, para um despertar sem sustos pela manhã, ou que podem ser atachados a outros aplicativos, para uso em alertas de compromissos diários, por exemplo. O app permite a busca dos sons utilizando vários critérios e filtros, e salva sua coleção por ordem alfabética.