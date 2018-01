Multi Timr (iOS, grátis) – Um bom app de produtividade para o iOS, o Multi Timr permite a criação de múltiplos timers para controlar o tempo de cada uma de suas tarefas cotidianas. Os timers são ilimitados – podem rodar vários deles por vez – e separados por cores, possibilitando a criação de categorias. Dá para criar relógios regressivos de 23 horas e 59 minutos até poucos segundos de duração, com intervalos de segundo em segundo. Os contadores também podem ser pausados e liberados à vontade, permitindo um controle mais efetivo do tempo dedicado a cada tarefa.

Flight – Live Status & Weather (iOS, US$ 3,99) – Acompanhe todos os voos ao redor do mundo em tempo real com esse app que tem um belo visual – são 10.000 aeroportos e mais de 1.000 empresas aéreas cadastradas. Basta buscar o voo por meio da origem ou destino, cidade, aeroporto, empresa aérea, número do voo ou modelo da aeronave que o app apresenta o status em tempo real, com animações das condições meteorológicas do destino como plano de fundo, mostrando ainda a temperatura. O acompanhamento do voo é apresentado em uma barra de status, caso o avião esteja em rota.

Oraganizze (Android, grátis) – Com este aplicativo, organize suas contas bancárias, sejam elas pessoais ou empresariais, de maneira bastante intuitiva. Uma das maiores atrações em relação a apps deste tipo é poder armazenar e sincronizar as movimentações financeiras, permitindo o acesso mesmo que você esteja offline ou utilizando um computador em vez de um smartphone ou tablet Android. O app permite o lançamento de receitas e despesas, controle de contas a pagar e acompanhamento de saldos de contas e aplicações em tempo real.

Lightning Launcher (Android, grátis) – Esse aplicativo é um substituto da homescreen do Android com funcionalidades avançadas e recursos exclusivos. Ao contrário de todos os outros programas do tipo disponíveis, o Lightning Launcher permite a criação de um desktop com a rolagem de páginas não horizontalmente, mas também verticalmente, de cima para baixo. Outro dos recursos incomuns é a possibilidade de separar seus widgets favoritos em pastas, além de redimensioná-los e girá-los – e o app traz vários widgets embutidos. O uso de memória RAM é baixo, informa o desenvolvedor, o que faz o app rodar de maneira rápida e suave.

Acorde-me (Windows Phone, grátis) – Este app trabalha em conjunto com os recursos de geolocalização de seu Windows Phone e permite que você tire um cochilo no ônibus, trem, fretado, etc, acionando o alarme – sonoro e vibratório – quando você estiver perto de seu destino. É possível definir qual a distância mínima a partir do ponto desejado na qual o app vai ser acionado. Dá para salvar múltiplos locais e acionar quantos alertas você desejar. O aplicativo permite a inserção de locais ao toque de um ícone e, em uma tela separada, mostra as distâncias até cada um deles a partir de sua posição atual.

Office Lens (Windows Phone, grátis) – Esqueça o post-it: este aplicativo recém-lançado é um scanner de bolso para Windows Phone, permitindo capturar e armazenar anotações, imagens de quadros-negros, quadros de comunicações, documentos diversos, cartões de visita, etc. Ele tem recursos para cortar e filtrar as imagens, tornando a leitura melhor e melhorando a qualidade. Outro recurso interessante é o de OCR (reconhecimento ótico de caracteres): o app é capaz de reconhecer qualquer texto em imagens e transformar em documento digital. Há também a possibilidade de compartilhar tudo via e-mail ou redes sociais.