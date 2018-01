Confira as dicas desta semana de apps para iOS, Android e Windows Phone.

Home Tube (Android, grátis) – Com este app, você transforma seu smartphone ou tablet Android em uma TV para crianças: elas poderão acessar o YouTube, mas apenas assistir conteúdo selecionado por você. Melhor ainda: caso seu dispositivo rode no mínimo a versão 4.2 do sistema operacional, que permite a criação de perfis, é possível selecionar o aplicativo como ‘launcher’ e apenas ele será acessível pelos pequenos, que não poderão mexer em nenhuma outra área do dispositivo. Você pode selecionar o conteúdo a ser exibido no app por meio de palavras-chave, que você mesmo escolhe, ou usar as predefinições que já vêm no Home Tube.

Push Launcher (iOS, US$ 0,99) – O Push Launcher é uma forma de ‘driblar’ o sistema fechado da Apple e acessar rapidamente seus aplicativos mais usados de um local que está disponível a todo momento no seu iDispositivo: a barra de notificações. Por meio deste app, você pode adicionar atalhos para seus apps preferidos, e entrar em qualquer um deles a cada momento, sem precisar voltar ao menu inicial do iPhone ou iPad – pois a barra de notificação sempre fica presente. O app traz temas para escolher e ainda há o recurso de programar um horário para que seu(s) aplicativo(s) favorito(s) apareça(m) no centro de notificações.

Simulado CNH (Windows Phone, grátis) – Novo e muito bem avaliado app, que traz mais de 700 questões similares às presentes nas provas exigidas para a obtenção da carteira de motorista. O app permite que você faça provas simuladas com 30 questões, como o exame de verdade, e apresenta o resultado no fim: aprovação ou reprovação. As perguntas são divididas por categorias meio ambiente, legislação de trânsito, direção defensiva, mecânica básica e medicina de tráfego. O app mostra a resposta correta, caso você escolha uma alternativa errada.