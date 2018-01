Moves (iOS, grátis) – Este aplicativo é um rastreador automático de todos os passos e deslocamentos de sua vida cotidiana e dos exercícios que você pratica. Ele pode ser configurado para, automaticamente, gravar suas caminhadas, corridas, ciclismo (via uso do GPS do seu iPhone, iPad ou iPod Touch). O app reconhece os lugares que você frequenta em sua vida diária e mostra tudo em uma timeline, fácil de ler. Grava as rotas percorridas em um mapa e exibe os caminhos que você tomou, contando as calorias queimadas para cada atividade. O Moves tem ainda um prático pedômetro (contador de passos), que lhe ajuda a definir e cumprir objetivos simples de atividades físicas.

FastCam (Android, versões grátis e paga por R$ 4,57) – Este é o app ideal para você que está cansado de perder momentos interessantes em vídeo por causa da demora em abrir a câmera e selecionar o modo de gravação. Instale o FastCam, deixe o atalho na tela incial de seu Android e pronto: com apenas um toque, o dispositivo já está gravando o vídeo. A versão paga do aplicativo tem a opção de capturar o vídeo em HD. Dá para escolher também a pasta onde as gravações serão armazenadas e há uma opção para usar ou não o flash durante a filmagem. O FastCam é ideal para capturar rapidamente as acrobacias de seu bichinho de estimação ou aquela risada de seu bebê, sem perda de tempo.

DualShot (WindowsPhone, grátis) – O aplicativo permite capturar fotos com as duas câmeras, frontal e traseira, ao mesmo tempo. As imagens podem, então ser combinadas em belas montagens – combine você e sua família com o local que vocês estão observando, por exemplo. O resultado pode, então, ser definido como wallpaper da tela inicial do seu Windows Phone ou postado em redes sociais, diretamente do aplicativo. As imagens podem ainda ser editadas com vários tipos de cortes, molduras e efeitos. Dá também para exportar suas fotografias com um toque, direto para outros apps de edição que você tiver instalados.