Vídeo Perfeito (iOS, grátis) – App rápido e eficiente para a edição de vídeos no iPhone, iPad ou iPod Touch, o Vídeo Perfeito permite, em segundos, cortar, unir, adicionar legendas, fotos e texto aos seus vídeos (permitindo escolher cor, fontes, tamanhos, etc). Também torna simples a tarefa de integrar trilhas e músicas de fundo – o app oferece tutoriais interativos e descrições de cada função em balões, que aparecem próximos aos botões. Um recurso interessante é o que permite a você unir, em um mesmo projeto, filmagens de difefentes resoluções (feitas por diversos tipos de dispositivos). O aplicativo vai ajustar seus vídeos automaticamente para uma resolução ideal. O resultado final de seus trabalhos pode ser salvo na memória do seu dispositivo Apple ou exportado para a nuvem.

Waterbot (Android, grátis) – Nunca mais se esqueça de regar suas plantas com a atenção e a periodicidade que elas precisam com o Waterbot. O aplicativo permite a você cadastrar um perfil para cada uma delas (com direito a foto e ícone) e irá lhe alertar sobre os períodos necessários para regá-las. É possível configurar a hora das notificações (pela manhã, ao meio-dia ou à noite) e lembretes e o intervalo para a irrigação personalizado de cada planta – o período pode ser configurado de a cada 12 horas até a cada 20 dias. A visualização é simples: após regar, os perfis das plantas são apresentados em uma tela, com a animação de um reservatório que vai esvaziando na medida em que os dias passam.

Cálculos Trabalhistas Pro (Windows Phone, R$ 1,99) – Este aplicativo permite o cálculo rápido de vários direitos trabalhistas diretamente no seu Windows Phone, com base na legislação brasileira. Muito útil para saber, a qualquer momento, quanto você irá receber de 13º salário, com base em seu salário mensal; ou quanto você vai ganhar quando entrar em férias. O app faz ainda cáulculos de horas extras, adicional de insalubridade, descontos de INSS e Imposto de Renda, salários bruto, família e líquido, saldo de FGTS, Seguro Desemprego e rescisão de contrato de trabalho com base na CLT, sendo a causa dispensa com ou sem justa causa ou pedido de demissão.