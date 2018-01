iPick Produce (iOS, US$ 1,99) – Sempre enfrenta dificuldades para escolher frutas e legumes frescos no mercado? Este app – apenas em inglês – é para você. Ele traz um banco de dados com mais de 190 frutas e vegetais com dicas para ajudá-lo a saber se estão ou não frescos. Para cada um deles, o iPick apresenta as seções: “evite quando” e “pode comprar sem medo quando”, com dicas das cores, firmeza, odor, ao apertar, balançar, etc a fruta ou legume. O aplicativo traz ainda uma seção com dicas de preparação e conservação dos alimentos e tem espaço para que você salve suas receitas favoritas, entre outros recursos.

Cluster (Android, grátis) – Com este aplicativo, é possível criar e compartilhar álbuns de fotos coletivos. Basta abrir um álbum – por exemplo, um encontro de amigos em um certo local – e determinar quem pode ter acesso à coleção, repassando o código personalizado de cada álbum aos amigos. Assim, todos os que participaram podem acessar o app e partilhar suas fotografias com os demais presentes. Outros exemplos de uso: os pais podem compartilhar as imagens dos filhos ou momentos de família com parentes; você pode criar um álbum de viagem e coletar as fotos de amigos que foram com você, etc. O login é feito via Facebook, Google+ ou e-mail.

Car Starter (Windows Phone, grátis) – Este aplicativo transforma seu Windows Phone em um dispositivo para o uso no automóvel, preferencialmente em um suporte. O app substitui o layout da tela inicial do aparelho por uma interface pensada para o uso com uma mão só, com botões maiores e atalhos para app de mapas, músicas e contatos. Dá para armazenar dois pontos de interesse onde você vai com mais frequência (por exemplo, casa e trabalho) e, com um toque, traçar a rota até eles. Os botões e atalhos para os demais aplicativos são editáveis.