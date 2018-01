Confira destaques de aplicativos recém-lançados para iOS, Android e Windows Phone.

Font Manager (iOS, US$ 0,99)

Este aplicativo permite visualizar todas as fontes instaladas em seu iPhone ou iPad e usá-las em qualquer aplicativo que tenha suporte a fontes, como por exemplo processadores de texto. Também é possível enviar novas fontes para o seu dispositivo e extraí-las de arquivos zip, diretamente com a extensão ttf, e instalá-las. Ideal para quem está cansado do visual padrão da Apple.

Veeder (Android, grátis)

Novo app para quem se sente “órfão” do Google Reader, o Veeder é um leitor de RSS completo com recursos multimídia avançados. Além de permitir a busca de artigos por temas e o cadastro dos seus feeds favoritos, o app permite criar a compartilhar enquetes sobre as notícias – e você pode opinar em outras já criadas. O Veeder tem ainda uma lista de edições regionais de notícias.

Awesome Lock Free (Windows Phone, grátis)

Este app permite personalizar a tela inicial do seu smartphone Windows com a exibição de calendários, compromissos, previsão do tempo, taxas de câmbio, carga da bateria, contador de datas, etc. As informações podem ser automaticamente atualizadas a cada meia hora – você escolhe quais – e é possível personalizar as cores das fontes e o papel de parede.