Por Daniel Gonzales

Confira aplicativos de produtividade e imagem recém-atualizados para os três principais sistemas operacionais móveis do mercado. E faça seus comentários pelo blog ou pelo e-mail.

Nesta segunda-feira, 17, às 21h45, acompanhe as dicas do blog também na Rádio Estadão (FM 92,9 / AM 700, em São Paulo, ou pela internet).

Launch Center Pro (iOS, US$ 4,99) – Este app, que acaba de ganhar nova versão, permite que você faça atalhos para as funções mais utilizadas em seu iPhone, iPad ou iPod Touch e acesse-as a qualquer tempo, diretamente de um “centro de controle”, com apenas um toque. Por exemplo: ligar para sua mãe; enviar uma mensagem para determinado amigo; acessar determinado aplicativo; mandar um e-mail para o chefe; acessar o Instagram e tirar uma foto instantaneamente; ir direto a um determinado site; usar o iPhone como lanterna; pesquisar pontos de interesse próximos no GPS; e muitas outras. Os desenvolvedores disponibilizam, neste link, uma lista completa dos atalhos suportados pelo app.

Muzei Live Wallpaper (Android, grátis) – Tenha as obras mais famosas do mundo na tela inicial de seu`tablet ou smartphone Android com este app, que automaticamente troca seu papel de parede, diariamente, pelas pinturas dos grandes mestres. O Muzei também permite a escolha de imagens da biblioteca de sua própria galeria ou de outros aplicativos para aplicar no fundo de tela. Para não deixar o seu dispositivo visualmente confuso, o app também se encarrega de aplicar efeitos de esmaecimento às pinturas (você pode regular a intensidade a seu gosto).

Instatic (Windows Phone, grátis) – Este app é para os viciados em Instagram. Ele é um “analisador de conta”, que mostra diversos itens não exibidos pelo aplicativo oficial. Por exemplo: controle quem começou ou deixou de te seguir; veja quem te segue e você não segue de volta, e vice-versa; veja os seguidores de sua conta que nunca curtiram um post seu e quem não lhe segue, mas mesmo assim já gostou de alguma foto sua; veja gráficos em vários formatos sobre seus seguidores; controle seus posts mais comentados; e muito mais. O app ainda sugere usuários para que você siga, baseado no perfil de seus amigos. E ainda tem suporte a blocos inteligentes para a tela inicial de seu windows phone, com suporte a mais de uma conta do Instagram.