Deeper Clean (Android, grátis) – Excelente, pequeno e fácil de usar app para limpeza, melhoria do desempenho e economia da bateria em seu Android. Entre outros recursos, com um toque, ele limpa cache (inclusive de anúncios), arquivos apk obsoletos, programas que abrem juntamente com a inicialização do celular. Você obtém ainda o status da bateria e descobre quais os aplicativos que consomem muita memória, além de receber dicas de otimização. E dá para configurar um atalho e fazer todas as operações com apenas um toque.

FizzUp (iOS, grátis) – Aplicativo que traz uma programação completa e gratuita de treinos para seu condicionamento físico. Os exercícios são curtos e nenhum equipamento especial é necessário, além de serem 100% adaptados para se adequar ao seu nível de aptidão. O app traz ainda seções com avaliação para personalizar o seu programa; aconselhamento diário para os seus treinos; o treinamento de força para tonificar seu corpo; aongamento para a recuperação pós-treino; “antes” e “depois de” avaliações para medir seu progresso e muito mais

Poki (Windows Phone, grátis) – Com esse app, grave e salve o conteúdo de qualquer link para leitura posterior. Você pode gravar artigos que queira ler ou ver mais tarde, sem a necessidade de enviar o link para você mesmo, por e-mail; um bom sistema integrado permite procurar os artigos salvos por nome, URL e tags, mesmo se estiver offline. O Poki oferece ainda possibilidade de sincronização automática com o cliente Pocket, para leitura offline, quando o app é fechado.