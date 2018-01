Quem liga? É o Papai Noel! Com estes apps para iOS e Android, as crianças vão se encantar em falar com o bom velhinho e também em vê-lo Você ainda pode descobrir o que elas tanto querem ganhar de Natal e curtir a emoção de ouvir seus filhos falarem com Papai Noel.

Há vários do tipo, mas o melhor é o Santa Calls (iOS, US$ 0,99), que tem o grande diferencial de funcionar em português. Funciona assim: basta programar um horário que o seu iPhone irá tocar.

Ao atender, surpresa! É o Papai Noel, que pergunta o nome das crianças, como se comportaram ao longo do ano e o que elas querem ganhar.

É só programar quem vai atender o bom velhinho:

O smartphone irá simular a ligação com a foto do Papai Noel:

Você pode gravar a conversa para mostrar para toda a família na noite de Natal, ou mesmo para ouvir depois e descobrir qual o presente que elas tanto desejam. Ou, ainda, pode guardar o áudio de lembrança para mostrar a seus filhos mais tarde. Certamente, irá emocionar.

Há também a opção de compartilhar a gravação em redes sociais.

FAÇA UM VÍDEO COM PAPAI NOEL NA SUA CASA

A ideia do app Kringl é mostrar aos pequenos que o Papai Noel realmente existe. O app, que é gratuito e está disponível aqui para o iOS e aqui para o Android, possibilita combinar cenas de Noel conferindo listas de presentes e guardando-os no saco, comendo cookies ou bebendo leite, e mesmo ‘descobrindo’ que você o filmou, isso tudo com imagens da sua própria casa ou do lugar que você desejar.

Funciona assim: o aplicativo sobrepõe as imagens do Papai Noel em qualquer cenário. Antes de filmar, é possível visualizar todas as ações de Papai Noel para escolher a que você quiser e, com os dedos em forma de pinça, dá para redimensionar a imagem do bom velhinho.

O app traz uma série de guias e indicativos para ajudá-lo a filmar as cenas de modo que Santa Claus apareça exatamente no nível do solo.

Depois, basta finalizar o vídeo e mostrar para suas crianças. Elas vão se encantar ao ver o Papai Noel na sala de casa, no quarto delas, perto da árvore de Natal, etc

O app é bastante fácil de usar. Note apenas que ele é bastante grande e ocupa um bom espaço no smartphone – tem 210 MB.

VÍDEO CHAMADA

O app Vídeo Calls with Santa (iOS, US$ 1,99) permite aos pequenos verem o Papai Noel enquanto conversam, tal como uma chamada via FaceTime ou Skype.

No entanto, ele não funciona em português. Tem apenas a opção de inglês ou do idioma espanhol.

É possível programar este aplicativo com diversos tipos de diálogos que serão falados pelo Papai Noel, ou mesmo fazer com que ele envie mensagens de voz personalizadas para as crianças.