De 26 de dezembro a 6 de janeiro, a loja iTunes, da Apple, irá oferecer de presente uma seleção de músicas, apps e videoclipes – todos os itens estarão disponíveis para baixar durante apenas 24 horas, para o sistema operacional iOS, da Apple. A promoção tem a parceria do ‘Estado’.

O presente de hoje vai agradar quem curte futebol – é o o app Score! Classic Goals, da First Touch Games. Baixe neste link na App Store e divirta-se. Lembre-se: os próximos presentes serão oferecidos até 06/01, um por dia.

O jogo permite a você reproduzir, com a ponta dos dedos, gols marcados em diversas partidas internacionais – o barato é desenhar com as mãos a linha da bola e então ver se o jogador ou jogadores conseguem marcar.

Conforme a dificuldade vai aumentando, mais difícil fica marcar o gol, e você deve ir se especializando nos chutes – com as mãos!

Após alguns níveis, será necessário dar passes a outros jogadores e encaixar a bola se torna muito mais díficil.

Cada gol também deve ser marcardo de um ângulo diferente – o app apresenta a data da partida original e o assento do estádio de onde você está vendo o lance, além de um mini-jornal com a história do gol.

O próximo presente é amanhã. Aproveite!