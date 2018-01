A série 100 aplicativos para facilitar a sua vida chega hoje ao oitavo dia destacando apps de sistema e melhorias para smartphones e tablets. São 10 apps para os sistemas operacionais móveis iOS, Android e Windows Phone, gratuitos e pagos. Confira a lista e deixe nos comentários outras sugestões de apps que você use e goste.

SISTEMA

Estes são apps para lhe ajudar a obter uma duração maior da bateria de seu smatrphone ou tablet, identificando os apps mais “gastões”. Servem também para deixar seus dispositivos mais leves e rápidos, limpando arquivos inúteis que você tenha na memória. E também para que você saiba quais os processos internos que seu dispositivo está executando, muitas vezes sem que você tenha ideia. Use-os com cuidado e não execute nada sem que você saiba o que está fazendo.

Snapdragon BatteryGuru (Android, grátis) – Depois de um tempo em beta, acabou de ter a versão definitiva lançada no Google Play. O mais interessante deste app é que ele é inteligente: basta instalar que ele fica quieto inicialmente, por alguns dias, aprendendo a maneira como você usa seu dispositivo.

Depois do aprendizado é que o app avisa que está pronto a melhorar a duração de sua bateria e, autorizado por você, passa a agir de maneira automática, cortando processos e conexões desnecessárias, sem comprometer o desempenho do aparelho. O aplicativo diminui a necessidade de recargas e aumenta a vida útil da bateria. É possível informar o app de seus períodos de inatividade no uso de dados móveis e até permitir que ele ligue ou desligue o wi-fi de seu aparelho, responsável por um alto gasto de bateria, automaticamente:

Disk Usage (Android, grátis) – Um pequeno app que apresenta, em um interessante sistema de visualização por blocos, quais as pastas e arquivos que mais ocupam espaço em seu tablet ou smartphone, ajudando a limpá-los em caso de memória quase cheia. Os blocos tornam mais fácil de ver quais são os vilões do espaço em seu aparelho, seja na memória interna ou cartões SD internos ou externos (caso seu dispositivo tenha). As pastas e arquivos são separados por cores.

System Status (iOS, versões grátis e paga,US$ 2,99) – Um app de monitoramento completo de tudo o que acontece internamente em seu iPhone, iPad ou iPod Touch, o System Status apresenta, com um visual agradável e em gráficos coloridos, os seguintes parêmetros: uso do espaço, conexões de rede e informação da operadora, estatísticas da memória, log da CPU, etc.

O app tem uma ferramenta muito útil, que calcula o tempo restante de uso da bateria, podendo apresentá-lo em um gráfico, e você determina a variável que quer ver – deixando o aparelho em standby, ouvindo música, em ligações, navegando na internet, etc). Ainda mostra estatísticas de todos os seus arquivos, separados por tipo (áudios, vídeos, documentos, etc).

Cleaner Master (Android, grátis) – Com um toque na tela, faça a limpeza completa de todos os arquivos inúteis ou não usados na memória de seu dispositivo. Serve também como “desinstalador” de apps que você não quer mais em seu Android, removendo-as facilmente.

O Cleaner Master é capaz de identificar restos de arquivos que seus apps deixaram na memória, removendo-os; limpa o histórico de navegação de browsers, mensagens antigas (SMS, MMS e em apps como Whatsapp, Wechat, etc); move apps para seu cartão SD, salvando espaço da memória interna; faz o backup de seus aplicativos. E te um botão que possibilita fazer o ‘boost’ da memória em um só clique. O app apresenta ainda gráficos de memória para auxiliar em suas operações.

Toolbox (Windows Phone, grátis) – Além de fornecer informações sobre todos os processos internos de seu Windows Phone (resolução da tela, versão do OS e do software, espaço ocupado por apps e outros tipos de arquivo, informação da bateria e mais), este app traz uma série de live tiles com shortcuts muito úteis para fixar em sua tela inicial: modo avião, ligar e desligar wi-fi, bluetooth, dados móveis e serviços de localização e até atalhos para usar o flash de seu smartphone como lanterna e escrever uma mensagem rápida para algum de seus contatos, entre outros.

Super Manager (Android, grátis) – este app é um verdadeiro “tudo em um” , com mais de 30 funcionalidades: gerenciador de tarefas e serviços rodando no aparelho; “limpador” de memória RAM; gerenciador de aplicações que se iniciam quando o aparelho é ligado; backup; anti-vírus; file manager; além de um “toolbox” com ferramentas como volume manager; botão de reboot; bloqueador de anúncios dentro de aplicações; ajuste de cores da tela de seu aparelho e muito mais.

Um dos recursos mais interessantes, e que pode ajudar muito quem tem aparelho gastando bateria demais, é o “power logger”. Basta estabelecer duas datas, uma de início e outra de fim, que o app se encarrega de verificar quais aplicativos estão usando demais sua bateria. Outro recurso interessante: vários tipos de widgets que podem ser adicionados a sua tela inicial para controle das operações.

Battery Doctor (iOS, grátis) – um dos melhores aplicativos de gerenciamento de bateria para o iOS. Entre outros recursos, o Battery Doctor gera um ranking de tudo o que está consumindo bateria em tempo real, em seu aparelho, ajudando a proteger a sua vida útil e a aumentar o tempo de duração entre recargas.

O app classifica, em níveis de 1 a 5, os gastadores de bateria, permitindo ver quanto e como cada um dos outros aplicativos que você têm instalados influem no consumo geral. A partir daí, mostra quais você deve suspender para aumentar um determinadontempo na duração da sua bateria.

Storage Cleaner (Windows Phone, grátis) – Este pequeno app é muito útil para liberar espaço na memória de seu Windows Phone, que com o tempo acaba armazenando arquivos temporários que não são mais necessários, seja por aplicativos seja pelo próprio sistema operacional. Muito simples e usar e automático, o app identifica tudo que não é mais preciso e libera o espaço sozinho.

FreeSpace (Windows Phone, grátis) – complementar ao app listado acima, o Free Space consiste de um live tile que pode ser fixado na tela inicial dos smartphones com o sistema operacional da Microsoft. Ele vai lhe informar, em tempo real, quanto de espaço está disponível em seu Windows Phone, em um gráfico e em porcentagem. Há duas opções disponíveis para o design do tile e, dentro do app, há outras opções de gráficos detalhados sobre a memória do aparelho.

Otimizador One-Touch (Android, grátis) – Este app é uma é uma ferramenta que permite otimizar o sistema do telefone efetivamente terminando processos desnecessários e limpando dados da cache para acelerar a performance de seu Android. Ele vem com um widget que pode ser adicionado à tela inicial, tornando a operação ainda mais fácil. Outro recurso interessante: permite limpar os arquivos de cache de seus aplicativos de uma vez só.