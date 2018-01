Rando é uma espécie de rede social de compartilhamento de fotos, mas que não tem amigos nem seguidores. O princípio é um pouco diferente do que tem o Instagram, mas bem interessante: uma postagem sua é compartilhada com um único usuário que está acessando o app no momento em que você enviar alguma foto, e vice-versa. Assim, você nunca sabe quem verá seuas imagens – e nem quem mandará as fotos que você vai visualizar. E esse é, justamente, o grande “barato” do app.

O app é gratuito está disponível aqui para Android e aqui para o iOS.

O visual é simples e interessante: as fotos são todas no formato redondo. Não dá para mudar. Também não há filtros. E tampouco dá para adicionar alguém, entrar em contato, curtir ou comentar.

A única opção de interação é dar um toque na foto para exibir, em um mapa, onde ela foi feita (ou dois cliques para removê-la de sua linha do tempo):

Quem tem o app, em comentários tanto na App Store quanto no Google Play, destaca que ele é viciante, por causa da surpresa. Outros reclamam da falta da mínima interação.

E você, o que acha? Instale, teste e deixe seu comentário!