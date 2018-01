Em meio a centenas de bons aplicativos de efeitos e retoques em fotografias, para o Android e para o iOS, não é nada fácil um deles se diferenciar. Mas existe um app que vem chamando a atenção na App Store e no Google Play pela maneira fácil de usar, qualidade dos efeitos e pelo visual, recentemente atualizado, com ótima performance e resultados impressionantes: o Repix. É gratuito – e não exibe anúncios – e tem versões para o iOS (download aqui) e para o Android (link aqui).

A maneira de editar suas fotos proposta pelo Repix é interessante: o app oferece uma grande série de pincéis de efeitos, que você aplica com os dedos, em diferentes intensidades, em toda a foto ou apenas em certas áreas dela.

Podem ser combinados dois ou mais efeitos. O resultado costuma ser muito bom, mas dá para ser revertido se você não gostar.

Veja a mesma foto acima com o efeito chamado flares:

O Repix oferece ainda pacotes de pincéis especiais, que podem ser adquiridos dentro do próprio aplicativo. Confira:

Os recursos mais comuns de edição, como ajustes de tamanho, contraste, brilho e temperatura das cores, além das opções de corte das imagens em diversas proporções, também estão presentes. E é possível ainda escolher entre uma galeria com diversos tipos de molduras e fitros.

Terminada sua obra de arte, é só escolher entre salvar ou compartilhar em uma extensa lista de opções oferecida pelo app. Dá para enviar ao Picasa, ao Facebook, ao Google+, postar no Instagram, no Tumblr, mandar por e-mail, armazenar na nuvem, etc.