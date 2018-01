Reporter. Esse é o aplicativo que pode ajudar você a mensurar determinados aspectos de sua vida até então invisíveis a seus próprios olhos. Como? Trata-se de um app para o iOS (para o iPhone, iPad e iPod Touch que custa US$ 3,99 e só funciona em inglês) que basicamente “e”vê” e “escuta” tudo o que ocorre a seu redor. A partir daí, o aplicativo gera relatórios de fatos cotidianos – uma espécie de diário – com a intenção de lhe ajudar a gerenciar melhor os fatos do dia a dia, seu próprio tempo, as relações entre os fatos de sua rotina e seu humor (por exemplo, estar no trabalho e ao mesmo tempo se sentir ou não feliz), quanto tempo você passou perseguindo determinado objetivo ou fazendo certa tarefa, quais ocasiões você mais dispende tempo com cada familiar, amigo ou colega de profissão e a relação disso com sua produtividade e uma infinidade de outras variáveis. E, segundo os desenvolvedores, os norte-americanos Nicholas Felton e Drew Breunig, você possivelmente irá se surpreender com os resultados.

O conceito pode parecer estranho à primeira vista, mas é bastante simples e inteligente, tanto que o app, recém-lançado, vem chamando a atenção pelas resenhas positivas na App Store. Basta instalar o Reporter e autorizar o acesso ao microfone do seu dispositivo móvel. Ele ficará rodando silenciosamente e, ao longo do dia, fará alertas para que você responda a algumas perguntas, cujas informações devem ser dadas da maneira mais correta possível.

Por exemplo: quem está a seu lado; o que você anda fazendo; se você dormiu bem; se tomou café na manhã de hoje, e quanto consumiu; com quem conversou; se está no trabalho e o que fez; em que está pensando; o que você aprendeu hoje; etc. É possível adicionar seus locais, contatos e perguntas personalizados – por exemplo, como está seu humor -, para que o aplicativo entenda ainda mais sobre sua rotina. Algumas perguntas podem ser respondidas com “sim” ou “não”; outras, com alternativas de múltipla escolha.

Ao mesmo tempo, o app permanecerá medindo quantos passos você deu em certo período (recurso que só funciona no iPhone 5S) e quão barulhento é o ambiente onde você se encontra. Ele vai coletar, ainda, informações sobre a previsão do tempo, check-ins que você realizou em lugares pelo Foursquare, quantas fotos tirou e onde postou e outros dados.

O cruzamento deste monte de informações é que vai constituir seu diário personalizado, que pode ser visualizado a qualquer instante, exportado nos formatos .csv ou .json ou salvo na nuvem. Você poderá descobrir, por exemplo, que foi mais feliz em determinado horário do dia ou mês do ano; visualizar que tem bons amigos com os quais passa menos tempo do que deveria; descobrir que dorme 30 ou 40% do tempo; verificar que é mais produtivo em determinado horário; que está gastando muito tempo em reuniões; que o local onde você permanece a maior parte do tempo é barulhento demais; ou que não está dando a atenção devida à família.

Segundo Felton, o desenvolvedor, a ideia do app surgiu em 2005, disse ele em entrevista que ao portal The Verge. Foi quando surgiu a ideia de transformar toda a sua vida em planilhas, até mesmo para verificar o tempo que ele passava com a namorada. Anotando cada fato cotidiano, ele descobriu, por exemplo, que era mais produtivo no trabalho às quartas-feiras, que ficava sozinho em 43% do tempo e que passa em média 32% de um ano dormindo.