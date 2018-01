O Flipboard, um dos apps de maior sucesso para o iOS – aquele que transforma seus feeds e redes sociais em uma revista interativa com fotos, galerias de imagens e vídeos – está chegando ao Android.

O app já vem pré-instalado no novo Samsung Galaxy III e deve estar disponível oficialmente, em beta, para download em outros dispositivos que funcionam com o sistema operacional do Google em breve.

Mas a comunidade de fãs e desenvolvedores da plataforma já deu um jeito de extrair o arquivo executável do app (extensão .apk) do Galaxy SIII. Depois, disponibilizou para instalação em qualquer aparelho Android.

Quer tentar? Baixe aqui ou no seguinte código de barras:

Instalei em um tablet e em um smartphone Android e em ambos os aparelhos, funcionou. No tablet, no entanto, essa versão do app não é capaz de operar na horizontal, pois é feita para celulares, e fica um pouco desconfortável para usar.

Se testar, deixe suas impressões.