Salário BR é um app gratuito para o iOS que permite a consulta e a comparação do salário de várias funções, com filtro por idade e região do Brasil. Muito útil na hora de buscar um novo emprego, para responder a “pretensão salarial” perguntada por empresas de diversas áreas. Ou, quem sabe, na hora de pedir um aumento.

O app permite ainda a busca de currículos e vagas do Banco Nacional de Empregos (BNE). Segundo os desenvolvedores, a pesquisa salarial tem como diferencial exatamente isso: é baseada em dados reais presentes no BNE, e não é feita de maneira estatística, tentando adivinhar os salários de certa classe profissional em determinada região.

O app mantém um histórico de suas consultas e permite a consulta de currículos de profissionais e vagas disponíveis para determinado cargo, por cidade brasileira.