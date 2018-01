Após um curto período de férias, estamos de volta com uma seleção de 12 apps – 4 para Android, 4 para iOS, 2 para Windows Phone e 2 para BlackBerry 10. São sugestões de utilidades, aplicativos de imagens, música, para o escritório, etc. Confira.

ANDROID

VidTrim Pro (Android, R$ 4,52) – Este app é um poderoso editor e organizador de vídeo para Android. Inclui vários recursos como corte, molduras e gerador de efeitos. Entre eles, os destaques vão para B/W (preto e branco), pixelate, glow (aumento de brilho), negativo e muitos outros. O aplicativo permite também isolar qualquer quadro de seu vídeo e salvá-lo como uma fotografia. Também dá para pegar o áudio de qualquer clipe e transformá-lo em um arquivo mp3. O VidTrim tem uma integração completa com redes sociais – dentro do app, dá para compartilhar seus clipes no Facebook ou fazer o upload diretamente para o YouTube. Seus vídeos ficam bem organizados em uma biblioteca e podem ainda ser exibidos em uma simpática TV antiga.

Migração Motorola (Android, grátis) – Aplicativo muito útil, desenvolvido pela Motorola Mobility, que facilita a vida de quem está trocando de smartphone Android. O app traz uma solução completa de migração de dados do aparelho antigo para o novo, de maneira descomplicada. Ele é capaz de mover fotos, vídeos, contatos do SIM e até o histórico de chamadas e mensagens de um aparelho para o outro – e funciona até nas versões mais antigas do Android, como a 2.2 (Froyo). Para utilizar este app, é necessário instalá-lo nos dois aparelhos e então conectá-los via leitura de código de barras. É possível escolher quais conteúdos você quer levar de um para o outro.

Banjo (Android, grátis) – Dá para definir o Banjo como um “integrador de redes sociais” com recursos de chat e geolocalização. Entre com suas contas do Twitter, Facebook, Instagram, Foursquare e LinkedIn, que o aplicativo vai fornecer uma visualização, em um mapa, de todo o que está acontecendo com seus amigos, a qualquer hora. Saiba quem está nas proximidades e busque interesses e posts de seus contatos por meio de palavras-chave. Programe o app para lhe notificar sempre que um amigo estiver próximo, e converse com outros usuários do aplicativo por meio de uma ferramenta de chat. Dá até para conhecer gente nova.

1TapCleaner (Android, grátis) – Este aplicativo cumpre o que promete: limpar todo o “lixo” em seu Android com um só toque, deixando o aparelho menos carregado de arquivos e dados antigos ou inúteis. O app é capaz de apagar os dados de cache que os aplicativos vão juntando em seu smartphone ou tablet, salvando um precioso espaço de armazenamento (e melhorando o desempenho geral do dispositivo). Além disso, é capaz de apagar o registro de ligações, os históricos de navegação na internet, mensagens, etc. O app pode ser programado para rodar sozinho e deletar estes dados sempre que atingirem determinado tamanho. Vem com widgets para a tela inicial de seu Android, para facilitar a operação.

iOS

Swipes (iOS, grátis) – Recém-lançado e elegante aplicativo de to-dos para o iPhone, que se diferencia de vários aplicativos semelhantes pela maneira de organizar suas tarefas. O Swipes é focado em separar seus apontamentos em períodos do dia – e tem campos específicos para marcar o que você fará durante a tarde, à noite, tarde da noite, amanhã ou na semana, por exemplo. Tem também um campo para você entrar com os to-dos sem data específica. Separa as tarefas por tags e permite a adição de alarmes e lembretes. O visual, minimalista, também é bastante interessante.

Layrs (iOS, grátis) – Um interessante editor de fotos com recursos únicos em face a centenas de aplicativos semelhantes, o Layrs permite que você separe qualquer imagem em layers (camadas) e, depois, edite cada uma delas individualmente. Após a edição, com efeitos caprichados (blur, focus, etc) e mudanças em exposição, contraste, saturação, brilho, que podem ser aplicados individualmente a cada layer, as camadas podem ser recombinadas em uma única imagem – ou você pode escolher uma ou mais delas para adicionar à foto principal. Salve então sua imagem – na resolução que quiser – e compartilhe na internet ou em redes sociais.

Calzy (iOS, US$ 1,99) – Este aplicativo é uma calculadora inteligente para o iOS, que supera com larga vantagem, em recursos, a calculadora padrão da Apple. Com visual minimalista e elegante, o Calzy é capaz de calcular suas operações na medida em que você as digita. Entre outros recursos, o app guarda a memória de suas contas, suporta o cálculo de expressões (incluisive com operações entre parênteses) e é capaz de ditar em voz alta os números e resultados. O aplicativo tem suporte ao iPad, inclusive no modo paisagem, e ainda é capaz de enviar, por e-mail, qualquer um de seus cálculos, função muito útil nos negócios.

Vinyl (iOS, US$ 0,99) – Para os saudosistas: este app é um player que permite ouvir suas músicas como se estivessem em discos de vinil, com um bonito visual, que leva as velhas vitrolas e toca-discos para a tela de seu iPhone, iPad ou iPod Touch. Você pode escolher o look que desejar (dos tocadores mais antigos aos dos anos 90) e curtir o giro do disco, a agulha, etc. Tem também uma curiosidade: quanto mais um determinado disco toca, ele vai ficando riscado e falhando, como nos LPs de verdade. Mas é possível restaurá-los quando você quiser, com o toque de um botão. O app é totalmente integrado com sua biblioteca de músicas.

Windows Phone

FingerOn Studies (Windows Phone, R$ 4,99) – Com este app, dá para manter suas atividades escolares sempre organizadas. Entre muitos recursos interessantes, traz: suporte a calendário de disciplinas; controle de provas e tarefas de cada uma das matérias; anotações individualizadas por discilpina; timer com limite de tempo programável para estudos, com alertas sonoros de fim de cada tarefa; cadastro de informações de professores, e-mails e locais de aula. O app tem um “medidor de dedicação” de estudo de cada uma das matérias, que vai somando o tempo dedicado a elas, muito útil para saber em quais pontos você deve concentrar seus estudos. Tem suporte a blocos dinâmicos (live tiles) e funciona nas versões 7.5 e 8 do Windows Phone.

Group Tiles (Windows Phone, grátis) – Um aplicativo bastante útil para organizar a tela inicial do seu Windows Phone por categorias. Separe os blocos dinâmicos (live tiles) de atalhos, contatos, galerias de fotos, páginas da internet, playlists, etc por grupos, e atribua a ele um nome, para localizar mais facilmente suas informações. O app não cria folders, mas sim tiles personalizados (com dezenas de ícones, fontes e cores) no estilo do Windows Phone, que passam a servir como separadores (headers) do conteúdo na tela inicial, bastando para isso fixá-los como qualquer outro app. Criado seu bloco, escolha o tamanho (pequeno, médio, grande) e organize seu conteúdo abaixo dele. Suporta apenas o Windows Phone 8.

BlackBerry 10

Snap! (BlackBerry 10, R$ 1,99) – Snap é a “câmera que ouve” para o BlackBerry, segundo as palavras do próprio desenvolvedor. É um aplicativo de fotografia acionado por som, com capacidade para fotografar com as câmeras traseira ou dianteira de seu smartphone. O app pode ser programado para ser acionado com diversos tipos de sons – risadas, palmas ou palavras específicas. É possível programar, em um “modo de escuta”, a intensidade do som desejado para o disparo da foto.Traz ainda o modo para fotografar com timer ou ainda, caso você deseje, simplesmente funciona como um aplicativo normal de câmera.

Web2PDF (BlackBerry 10, grátis) – Um aplicativo bastante útil capaz de converter qualquer página da internet em um arquivo pdf, que pode ser enviado e compartilhado, tornando reuniões e rotinas de negócios muito mais produtivas. Ou, então, use o app para simplesmente guardar algum site para leitura posterior, offline. O aplicativo tem uma interface bastante simples (basta entrar com a URL do site a ser transformado em documento) e permite escolher o tamanho real de suas imagens – A4 ou A3, facilitando a impressão caso você deseje – e alternar entre os formatos de retrato ou paisagem.