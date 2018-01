A Copa das Confederações começa neste sábado e está na hora de se preparar para torcer pela Seleção Brasileira.Foi atualizado hoje e já está disponível na App Store, para o iOS (iPhone, iPad, iPod Touch) o app oficial da CBF e da Seleção, chamado Seleção (aplicativo grátis).

Além da agenda completa da competição, o app oficial da CBF traz notícias em tempo real, galeria de fotos, vídeos e passeio virtual pelas cidades-sede da Copa das Confederações.

OUTROS APPS

A agitação pela Copa das Confederações também já chegou com tudo ao mundo dos aplicativos para smartphones e tablets. Além de vários aplicativos que imitam a Caxirola, instrumento que acabou proibido pela Fifa e ganhou as telinhas dos celulares, há outros apps com mais tipos de “barulho” para a torcida.

Cuicapp (Android, grátis) – esse app brasileiro imita o som de uma cuíca. Basta passar os dedos sobre a imagem do instrumento para tocar.

iPandeiro (iOS, grátis) – imita o som do instrumento com perfeição, com 13 tipos de efeitos sonoros, e ainda permite gravar suas criações e reproduzi-las em looping.

Stadium horn free caxirola (Android, grátis) – Este app traz, além do som da caxirola, outros dois instrumentos típicos de estádio: a corneta e a buzina de ar. O volume é surpreendentemente alto (testei o app no Sony Xperia S e no Samsung Galaxy S4). É só selecionar o instrumento e tocar.

Percussão tambores (Android, grátis) – traz o som de vários instrumentos de percussão, como pandeiros e maracas.

iPercussion (iOS, grátis) – inclui um pandeiro, bongô, conga, xilofone, tambor, maracas e triângulo, para fazer barulho à vontade.