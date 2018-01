O ShoeBox é um aplicativo bastante interessante que te ajuda a capturar adequadamente, com a câmera do smartphone, fotos antigas impressas em papel. Todo mundo já tentou fazer isso: fotografar a foto. Mas sai fora de foco, ou o enquadramento é difícil de acertar, ou a cor fica esquisita….

Além de servir de guia nessas situações – o ShoeBox tem um sistema de detecção automática dos cantos das imagens, para cortes precisos e sem complicação – o app permite também o compartilhamento de álbuns nas redes sociais e a organização das imagens antigas em álbuns, guardando tudo de maneira fácil e em um lugar só.

O app, cujo nome é uma alusão a onde essas fotos antigas costumam ficar guardadas – caixas de sapato – é gratuito, tem um belo visual e está disponível para iOS (iPhone e iPad 2 ou superior) e Android (smartphones e tablets); a versão para Android foi lançada no dia 9 de maio.

Um recurso interessante é que as fotos são salvas no próprio aparelho e também no site 1000memories.com – e lá protegidas mediante uma senha (é necessário login). Isso torna mais fácil organizar e gerenciar todas as suas imagens online.

Caso você deseje, pode fazer Shoeboxes privados – só você terá acesso ao conteúdo. Os idealizadores do app também prometem espaço ilimitado para suas fotos.