A espera acabou: a partir de hoje, os donos de aparelhos com o Windows Phone 7.5 (Mango) já podem baixar a versão beta do Skype, feita especialmente para o OS móvel da Microsoft. Trata-se de um ‘pre-release’ (versão de testes) do app; o lançamento da versão definitiva ocorrerá em abril. É grátis. Para baixar diretamente pelo aparelho, clique aqui.

Mesmo ainda em beta, o app já traz todas as funcionalidades: possibilita chamadas com áudio e vídeo gratuitamente para outros usuários do Skype, via 3G ou wi-fi; e chamadas mais baratas para telefones fixos e celulares utilizando créditos. Chats individuais e em grupo também são possíveis.

Segundo o Skype, o app já foi testado e certificado nos seguintes aparelhos Windows Phone, alguns deles já disponíveis no Brasil:

• Nokia Lumia 710

• Nokia Lumia 800

• HTC Titan

• HTC Radar

• Samsung Focus S

• Samsung Focus Flash

O app, por enquanto, só ganhou elogios de quem instalou, no Windows Phone Marketplace. Vale a pena!