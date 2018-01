Atualização: nesta segunda-feira, 14/05, o app já voltou a seu preço normal, de US$ 9,99. O post original está abaixo:

Essa dica é da série “corra para baixar imediatamente antes que volte ao preço normal”: Smart Office 2 para iOS é ma solução realmente útil para criar, editar, visualizar e compartilhar documentos da suíte Microsoft Office no iPad e no iPhone. O app ganhou uma nova versão para iOS na semana passada e está totalmente gratuito para download na loja da Apple, apenas por alguns dias. A versão para Android custa US$ 9,99.

Vale muito a pena, porque apps deste tipo, como o ótimos QuickOffice e Polaris Office normalmente têm preços mais elevados, na faixa de US$ 9,99.

Com o Smart Office 2, dá para criar documentos e modelos do Word, Excel e Powerpoint, além de editá-los por uma interface multi-touch. A conexão com a nuvem, via Dropbox e Google Docs, está presente.

Há muitos outros recursos interessantes. Alguns deles:

– Dá para exportar qualquer documento para o formato .pdf, diretamente no app

– É possível imprimir por uma impressora wireless diretamente do app

– Dá pra receber e salvar arquivos atachados em e-mails

– Pode-se escolher fontes, cores, alinhamento, formatações diversas, imagens, etc

– Os documentos podem ser criados e editados diretamente na nuvem, sem ocupar espaço no dispositivo

– Seus arquivos ficam salvos em uma “linha do tempo” com um belo visual

– A navegação entre ou dentro de documentos pode ser feita por gestos