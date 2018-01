Até o dia 6 de janeiro, a loja iTunes, da Apple, irá oferecer de presente uma seleção de músicas, apps e videoclipes – todos os itens da promoção 12 Dias de Presentes estarão disponíveis para baixar durante apenas 24 horas e são para o sistema operacional iOS, da Apple. A promoção tem a parceria do ‘Estado’.

Hoje, dia 31 de dezembro, ganhe o game Sonic Jump, da Sega, que traz novas aventuras do famoso personagem e fantásticos gráficos HD. Faça o download do presente de hoje neste link.

Confira a descrição do game e aproveite:

O saltador original da plataforma está de volta com a nova aventura verticalmente desafiadora com impressionantes gráficos em HD!

Jogue como o Sonic ou seus amigos correndo por novos e conhecidos mundos Sonic para lutar contra o Dr. Eggman, virando e tocando na sua tela para atravessar níveis de História fixos e modos Arcade infinitos. Disponível para iPhone, iPod touch, iPad e iPad mini.

VÁRIOS PERSONAGENS: Jogue com o seu personagem favorito, incluindo Sonic, Tails e Knuckles, cada um com as suas habilidades únicas.

MUNDOS INCRÍVEIS: Corra através da lendária Green Hill Zone ou parta para novos mundos, incluindo Mountain e Jungle Zones.

MODO HISTÓRIA: Corra por 48 níveis diferentes na sua missão de impedir o maligno Dr. Eggman.

MODO ARCADE: Pule até cair no Modo Arcade infinito, onde o fim depende do quão alto e por quanto tempo você consegue pular.



CHEFÕES: Lute como Sonic em batalhas épicas contra chefões e o seu arquiinimigo, o Dr. Eggman!

DESAFIE AMIGOS: Dispute contra amigos para ver quem pula mais alto no Modo Arcade ou obtenha pontuações épicas nos placares de líderes.

DESBLOQUEIE MAIS: Colete anéis enquanto joga ou compre-os na loja, para desbloquear personagens, poderes e mais.