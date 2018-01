O G-Whizz!, app de nome estranho, é bem útil para quem gosta e precisa usar os serviços do Google no iOS. O app centraliza, em um só lugar, todos os aplicativos e facilidades do Google, direto no iPhone ou no iPad, evitando que você precise abrir o browser do aparelho para acessar seus serviços preferidos.

O aplicativo tem uma versão gratuita – link aqui na App Store – e também uma paga, por US$ 2,99 (mas, sinceramente, não vejo necessidade alguma de comprar). A única coisinha chata da versão sem custos é a apresentação de um ou outro anúncio, de vez em quando, mas nada que atrapalhe o uso.

Uma vez instalado o app, basta você entrar com seu Google ID (o seu endereço do Gmail) e a senha. Estarão ali, na ponta dos dedos, seu GMail, seus feeds no Google Reader, o Google News, o Google Docs, o GTasks (lista de tarefas), seu Google Calendar… Além de serviços como Maps, Places, YouTube, Picasa, Google+, Google Tradução.

A interface do app é bastante simples e fácil de entender. Esta é a cara dele:

O G-Whizz! mostra ainda, caso o dono do aparelho deseje, ‘badges’ (aquelas bolinhas com números), com a contagem de itens não lidos no GMail e Google Reader.

Um app leve e bastante útil. Se testar, não deixe de nos contar o que achou.