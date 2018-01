Os passarinhos e porquinhos mais amados no mundo dos games para dispositivos móveis finalmente chegaram hoje ao espaço. Angry Birds Space é a nova versão do jogo, mega-sucesso desenvolvido pela empresa finlandesa Rovio, em parceria com a Nasa, já disponível para o iOS, Android, Windows e Mac OS X, com preços variando de grátis (para Android, com anúncios) a US$ 6 (versão para Windows). O game já está otimizado para rodar na tela retina do novo iPad.

Testei o novo Angry Birds no iPad. O veredito? Baixe correndo!

Jogar o Space é um pouco diferente em relação às versões original, Seasons e Rio do Angry Birds.

Nos níveis já disponíveis da nova versão – Pig Bang, Cold Cuts e Danger Zone – agora há passarinhos capazes de voar em gravidade zero e os porquinhos ficam posicionados em plataformas sobre pequenos planetas, praticamente em semicírculos, tornando diferente a maneira de acertá-los. Em alguns casos, você deve deixar os passarinhos em órbita dos planetas, para que possam atingir os alvos. Veja um exemplo:

Também há novos passarinhos. O tradicional amarelo, mais veloz, agora virou um pássaro roxo, super rápido, movido a laser. Os tradicionais vermelhos agora usam óculos, são mais rápidos e têm maior poder de destruição. Os azuis também usam roupas espaciais e são mais rápidos. Outro novo integrante da turma é um passarinho quadrado, de gelo, o Ice Bird. Há ainda novos tipos de passarinhos pretos e verde, este último super pesado, que destrói tudo o que há na frente. Confira:

A Rovio, desenvolvedora, promete novos níveis para breve.

Na iTunes Store brasileira, o novo Angry Birds não estará disponível para download (games não são vendidos na loja nacional). Para baixar nos dispositivos Apple por aqui, a dica é utilizar uma conta norte-americana ou mesmo da iTunes Store argentina.

No Google Play brasileiro (antigo Android Market), já é possível baixar normalmente.

Os preços são os seguintes:

Para Android – grátis (versão com anúncios para celulares, já disponível) , US$ 0,99/R$ 1,80 (versão sem anúncios para celulares, já lançada) e US$ 2,99 (versão para tablets, ainda a ser lançada).

Para iOS – US$ 0,99 (para iPhone e iPod Touch,versão já disponível) e US$ 2,99 (versão para iPad, já disponível).

Para Windows – US$ 6 (versão já disponível).

Para Mac OS X – € 3,99 (versão já disponível, na Mac App Store).

