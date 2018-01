Tiltherace é um aplicativo brasileiro, gratuito, e voltado para quem curte maratonas e corridas de rua. Disponível para Android (aqui) e iOS (aqui), o app de visual caprichado traz um calendário completo com a contagem regressiva para as mais importantes provas de corrida e IronMan ao redor do mundo.

Ao longo da contagem regressiva, o app informa detalhes da prova – como o histórico das edições passadas, recordes, características do percurso, etc – além de informações completas do local e país onde ela acontece.

O aplicativo contempla, ainda, uma área com dicas para os atletas e interessados, trazendo informações sobre nutrição e suplementação alimentar, informações sobre viagens e muito mais.

O conteúdo pode, ainda ser compartilhado com seus amigos corredores ou com seu treinador por meio de redes sociais – Facebook, Twitter e Instagram – ou via e-mail.

Até o fim deste mês, os desenvolvedores prometem manter um banco de dados com 12 a 15 provas no aplicativo, para consultas dos atletas.