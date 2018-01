Hoje, dicas de apps que servem para adicionar um recurso ao iPhone: temporizador para tirar fotos. São ideais para fotografar você mesmo ou em situação em que não há outra pessoa para bater a foto.

Existem alguns apps desse tipo na Apple Store, como o ótimo Self Timer (US$ 0,99). Mas os dois aplicativos que apontamos são gratuitos. Caso queira tirar foto com timer, não use o app camera padrão do iPhone e fotografe direto deles.

O meu preferido é o AutoCam. É bastante leve (apenas 1,1 mb) e funciona inclusive em aparelhos da Apple mais antigos, a partir do iOS 3.1:

Basta selecionar o tempo desejado para o disparo (de 2 a 20 segundos). O app permite colocar estampa nas fotos, com a data e hora, e também é capaz de mandar a foto por e-mail ou Twitter. Bem simples e funcional.

O Timer Auto Camera faz a mesma coisa. Testei e funcionou, mas o app tem algumas reclamações sobre estabilidade na iTunes Store. Esta é a cara dele:

O aplicativo permite a programação de um tempo de timer personalizado, além de poder tirar fotos com as câmeras da frente ou traseira.

Instalado os apps, ou você improvisa uma solução/apoio caseiros para deixar o iPhone em pé ou adquire um tripé para o aparelho. Existem vários tipos disponíveis no mercado.