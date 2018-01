Copa do Mundo chegando, e seu smartphone e tablet não podem ficar de fora dessa. Confira as sugestões do blog para acompanhar de perto o Mundial no seu dispositivo móvel. São aplicativos para o iOS, Android e Windows Phone.

SELEÇÃO – (iOS, aqui, e Android, aqui, grátis) – Este á o aplicativo oficial da Seleção Brasileira. Tudo sobre o que acontece com a equipe do Brasil, com notícias, fotos, vídeos, agenda de jogos e conteúdos exclusivos.

A nova versão do app, desenhada para a Copa, traz a possibilidade de compartilhar conteúdos nas redes sociais.

FIFA (iOS, aqui, e Android, aqui, grátis) – O aplicativo oficial da Fifa é, certamente, um dos campeões de conteúdos relacionados a futebol. O app traz dados sobre dezenas e dezenas de competições, milhares de gols e mais milhares de minutos de bola rolando semanalmente – são 197 ligas em todo o planeta cujas informações estão na ponta de seus dedos.

A Copa, claro, não fica de fora. Assim que a bola rolar, no próximo dia 12, confira o caminho rumo ao título de qualquer uma das 32 seleções com o calendário de jogos do Mundial, o guia turístico exclusivo do Brasil e os perfis das equipes participantes.

O app traz ainda um centro de notícias completo, que deixa você por dentro de todas as informações do mundo do futebol, com matérias, fotos e vídeos.

COPA DO MUNDO 2014 BRASIL (Android, grátis) – Aplicativo que traz dezenas de conteúdos sobre a Copa, com destaque para a tabela dos jogos, e que tem opções interessantes de personalização.

É possível selecionar as informações que mais interessam a você, e assim transformar a tela inicial do app com a sua cara, acompanhando equipes, grupos, jogos e seleções selecionadas, com a possibilidade de sincronizar e exibir tudo em modo offline, sem conexão com a internet.

Tem ainda a história das copas, uma seção de vídeos e fotos e, além do conteúdo sobre o Mundial no Brasil, traz informações sobre as Copas da Rússia (2018) e Qatar (2022).

GUIA DESCOMPLICADO DA COPA (iOS, grátis) – Tem uma boa lista de recursos esse aplicativo brasileiro, espécie de ‘tudo em um’ da Copa: tabela completa de jogos, principais estatísticas da competição, classificação sempre atualizada, escalação completa de todas as seleções, detalhes de todas as sedes da Copa.

Além disso, o app tem uma funcionalidade interessante: é capaz de adicionar qualquer jogo ao calendário padrão do seu iPhone ou iPad, de onde é possível configurar alertas e alarmes, para não perder nada.

Também tem molduras exclusivas, alusivas à Copa, que podem ser aplicadas a suas fotos, antes de compartilhá-las.

LIVESOCCER EDIÇÃO MUNDIAL (Android, grátis) – A atração deste app é um placar ao vivo de inacreditáveis 300 ligas e campeonatos de futebol ao redor do mundo, com destaque para a seção especial sobre a Copa e a possibilidade de receber alertas sobre os resultados das partidas que mais lhe interessam via notificações push.

Para quando a Copa começar, promete informações completas sobre cada jogo, com a formação completa das equipes, incluindo fotos dos jogadores e análises completas dos jogos, com direito a dezenas de estatísticas.

TAG DO TORCEDOR BRASIL (Windows Phone, grátis) – Este aplicativo permite escolher molduras decorativas, com temas da Seleção Brasileira, além de stickers com temas da Copa (bolas, bandeiras, chapéus, a taça, etc).

Basta escolher o tema desejado, aplicar sobre sua imagem e salvá-la ou compartilhar em redes sociais. O aplicativo tem algumas dezenas de temas, e os desenvolvedores prometem atualizá-los com novas figuras nos próximos dias.

COPA DO MUNDO DE 2014 (iOS, grátis) – Esse app traz dezenas e dezenas de recursos interessantes. Além do calendário de jogos, resultados, formações de jogadores, gols, resultados de grupos e informações sobre as cidades e estádios, terá a lista de cartões vermelhos e amarelos, a posição de campo das equipes e estatísticas completas dos jogos, com informação detalhadas (fotos e clubes) de cada jogador. Envia ainda notificações sobre o início das partidas da Copa.

A versão premium do app, que custa US$ 0,99, pode ainda adicionar os jogos ao calendário de seu dispositivo Apple.

COPA 2014 WALLPAPERS (Android, grátis) – Este app traz uma coleção de wallpapers de suas seleções favoritas. Ele é bastante simples de usar: é só escolher sua imagem favorita e aplicar no seu smartphone ou tablet.

Os wallpapers podem ser procurados com a mesma navegação em grupos das equipes da Copa do Mundo.

HEXA BRASIL COPA DO MUNDO 2014 (Android, grátis) – Um ótimo app com a tabela da Copa, e que traz alguns diferenciais interessantes. Um deles é a possibilidade de simular resultados e cruzamento entre grupos, da maneira que você desejar.

Outros pontos interessantes: o app gera alertas de início das partidas; pode ser programado para emitir alertas de gols; e é possível consultar datas de jogos por grupo ou por estádio, além de um banco de dados com os artilheiros do Mundial – do Brasil e das Copas passadas.

COPA DO MUNDO BRASIL 2014 (Android, grátis) – Difícil de achar um aplicativo com mais funcionalidades do que esse, que inclusive está adaptado para as telas maiores dos tablets Android.

Os recursos incluem: contagem regressiva; exibição dos próximos jogos na tela inicial; informações sobre uma seleção em específico (jogos, equipe e país); informações sobre os estádios da Copa do Mundo; exibição do jogo em andamento na tela inicial; notícias e vídeos na tela inicial.

Para breve, o desenvolvedor promete mais recursos, com a criação de uma área de palpites dos resultados das partidas e a atualização dos tuítes postados pelos principais jogadores.

COPA 2014 (Windows Phone, grátis) – Veja a tabela completa da Copa do Mundo de Futebol 2014. Você pode selecionar sua seleção e acompanhar os seus próximos jogos, além de visualizar a tabela completa. O programa atualiza automaticamente os resultados dos jogos e a classificação das equipes.

O app traz suporte a live tile para a tela inicial de seu smartphone.

CALENDÁRIO DA COPA DO MUNDO BRASIL 2014 (iOS, US$ 1,99) – Com poucos toques, escolha a sua seleção e adicione todas as partidas da equipe escolhida a seu calendário.

Todos os jogos são atualizados diariamente, incluindo local e endereço – e, depois do início da Copa, o app promete incluir também os resultados das partidas.