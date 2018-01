Faça uma viagem no tempo no seu iPhone ou iPad com o app Video Time Machine. É só selecionar o ano (o primeiro disponível é 1860) e a categoria – filmes, músicas, TV, notícias, esportes, comerciais de TV – que os mais de 10.000 vídeos estão ali, a um toque. É divertimento na certa. E melhor: grátis.

Selecionada a categoria e o ano, basta rolar os vídeos para a esquerda, com o dedo, para surgirem outros filmes do mesmo assunto. Tem clipes de Michael Jackson, passando por Steve Jobs anunciando o Macintosh em 1984, filmes mudos como “Winsor McCay”, de 1911, gravações raras de músicas como “Moonlight Bay” (1913), desenhos do Mickey Mouse de 1946 e entrevista com o presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad em 2008. Ouça também o primeiro registro musical de que se tem notícia no mundo, feito em 1860.

Dá pra tuitar ou compartilhar seus vídeos favoritos no Facebook e há um modo de reprodução aleatória.

Como nada é perfeito, todos os vídeos do app estão em inglês e boa parte das notícias atuais e programas de TV são norte-americanos. Porém, há muito conteúdo interessante. Vale instalar pelo divertimento.