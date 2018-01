O famoso jogo social de adivinhação de desenhos Draw Something ganhou nesta terça-feira (12) uma versão em português, já disponível para dispositivos iOS (aqui, já disponível na App Store). A versão para Android (aqui) também já está disponível em português.

A atualização também deu nova funcionalidade ao game: ele agora avisa quando alguma partida inativa está prestes a expirar.

Além da tradução do app em si, a Zynga, desenvolvedora do game, promete adicionar palavras em português a todas as versões localizadas do Draw Something, que contemplam 11 idiomas além do nosso.

Com as novas versões, a Zynga pretende dar novo fôlego ao caminho de sucesso do game. O Draw Something atingiu 50 milhões de downloads desde o lançamento e chegou a registrar 14 milhões de usuários ativos por dia, número que caiu a cerca de metade desse total atualmente.

Caso já tenha o Draw instalado, basta atualizá-lo. Também continua disponível a versão paga, sem anúncios, por US$ 2,99.