O popular app de troca de mensagens multiplataforma WhatsApp (para iOS, Android, Windows Phone, Blackberry, Symbian), está fora do ar em São Paulo na tarde desta sexta-feira – tudo por causa do nono dígito, o 9, nos celulares de DDD11, que causou problemas e instabilidades no uso do aplicativo, não só para os paulistanos.

O WhatsApp postou um alerta em sua conta no Twitter, onde esclarece que a interrupção do serviço, para atualização do sistema, pode durar até três horas (devendo voltar a funcionar, portanto, por volta de 19h):

Como cada conta no WhatsApp é vinculada a um número de telefone, o usuário, caso seja de São Paulo, deverá atualizar seu número móvel para utilizar o aplicativo. A princípio, bastaria apenas trocar o número antigo pelo novo já dentro do app, sem a necessidade de reinstalá-lo. No entanto, usuários relataram problemas de instabilidade e de incompatibilidade de seus contatos – que, por sua vez, agora também têm o 9 na frente de seus números de telefone.

Nesta página de suporte, o WhatsApp recomenda que caso você troque de número de celular, deve reinstalar o aplicativo já com o número novo, seguindo este procedimento:

1. atualizar o app existente com o novo número

2. deletar o WhatsApp

3. instalar o WhatsApp novamente

Recomendação do blog: esperar o serviço voltar para ver se ele funcionará ou não já com o número de celular 11 com o 9 na frente, sem a necessidade de apagar e instalar novamente o aplicativo. E só fazer isso se o app não reconhecer o novo dígito.