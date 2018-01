Apps que poupam tempo e facilitam a vida no uso diário do smartphone ou tablet são sempre bem vindos. Um deles – verdadeiro campeão em funcionalidade – está disponível para Android (em tablets e smartphones) e iOS (no sistema operacional da Apple, apenas no iPad) e atende pelo nome pomposo de ZeroPC Cloud Content Manager. É grátis.

Esse app concentra, em um lugar só, o acesso a 14 serviços de armazenagem de dados, documentos, vídeos, músicas e fotos na nuvem, entre eles Box.net, Dropbox, SkyDrive, Google Drive, Instagram, Flickr, Evernote, 4Shared, Twitter, Picasa, Facebook, Photobucket e outros.

Além de substituir todos os apps individuais de tais serviços (instalá-los deixa de ser necessidade), é possível criar uma conta dentro do ZeroPC e, com ela, acessar todos os repositórios de arquivos na nuvem “linkados” a seu perfil em qualquer tablet ou smartphone Android ou no iPad, ou mesmo no computador de mesa ou laptop. Muito simples e prático.

É possível ativar ou desativar as contas desejadas, a qualquer momento, assim:

Seus arquivos armazenados na nuvem podem ser visualizados em pastas:

E dá para baixar / fazer upload e visualizar os arquivos dentro do próprio app: