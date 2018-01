Em minha coluna de quinta feira publicada no New York Times, mencionei que não existe um currículo equivalente a um ciclo básico em tecnologia. Ninguém ensina a nós o funcionamento elementar dos aparelhos. Aprendemos a mexer neles conforme os usamos.

Como resultado, todos, até os especialistas, acabam sofrendo com lacunas naquilo que sabem — informações básicas sobre os produtos eletrônicos que todos imaginam ser do conhecimento de todo mundo.

Quando comecei a elaborar uma lista de truques que imaginei que todos deveriam conhecer, minha coluna ficou com o dobro do tamanho esperado.

Não há problema — na internet, poucos reparam se você ultrapassar o número de palavras permitido. Cortei metade delas e as reservei para este boletim informativo eletrônico.

É como se fosse uma “Coluna de Pogue – parte 2”.

Captura de imagens da tela

* Principalmente para os novatos (e especialistas), costuma ser útil capturar uma imagem daquilo que é exibido na tela — uma mensagem de erro ou um diagrama, por exemplo.

* No Windows, a tecla PrintScreen (PrtScn) faz uma cópia de toda a imagem exibida na tela, e a guarda na Área de Transferência, o que permite que seja colada numa mensagem de e-mail ou em qualquer outro programa (“É isto que a tela está mostrando! O que faço agora?!”). Se acrescentarmos a tecla Alt, é feita uma cópia apenas do conteúdo da janela que estiver em primeiro plano.

* No Mac, aperte Command-Shift-3. (A tecla Command é a que tem uma hélice desenhada, ao lado da barra de espaço.) Ouve-se o barulho de uma foto sendo tirada, e surge um arquivo de imagem na área de trabalho — uma cópia daquilo que a tela exibe.

* Se apertar em vez disso Command-Shift-4, surge um cursor em forma de cruz; ele pode ser arrastado sobre uma determinada seção da tela. Ou, se apertar agora a barra de espaço, o cursor se transforma no ícone de uma pequena câmera. Pode-se agora clicar apenas na janela ou barra de ferramentas que se deseja copiar.

* Em ambos os casos, pode-se pressionar a tecla Control para copiar a imagem para a Área de Transferência em vez de criar um arquivo no disco rígido.

E-mail

* Se receber uma mensagem do seu banco ou de um site de compras mencionando um problema na sua conta, trata-se provavelmente de uma tentativa de fraude conhecida como “phishing”. É uma mensagem falsa, criada especialmente para enganar o usuário e fazê-lo digitar seu nome e senha para que os malfeitores possam roubar a conta dele. Apague. Se ficar preocupado, visite o site da empresa digitando seu endereço no navegador (como citibank.com) — e não clicando em links no e-mail suspeito.

* Antes de repassar um e-mail fascinante que tenha recebido na caixa de entrada — Obama é muçulmano; trabalhe em casa e fique rico; a receita de biscoitos mágicos de Nieman-Marcus — primeiro visite o Snopes.com, o maior acervo mundial de boatos desmascarados e lorotas da internet.

* Se aparecer um link em letras azuis e sublinhadas numa mensagem de e-mail, é possível passar o mouse sobre ele (sem clicar) e descobrir qual é o endereço que este pretende acessar.

* Se receber uma mensagem de um conhecido relatando uma história de terror envolvendo um assalto na Grã-Bretanha (e pedindo a você que lhe transfira dinheiro imediatamente), pode apagá-la. Trata-se de um truque comum — por mais que o remetente seja de fato o endereço de e-mail de alguém que você conhece.

* O arquivo é grande demais para ser mandado por e-mail? Use o yousendit.com ou o transferbigfiles.com. Estes serviços permitem a transferência de arquivos imensos, e atuam como espaços intermediários e gratuitos de armazenamento.

Edição de texto

* No teclado, há uma diferença funcional entre as teclas Backspace e Del. Pressione Backspace para apagar o caractere à esquerda do cursor, como de costume. Ao pressionar Del, é apagado o caractere à direita do cursor.

* No Microsoft Word, quando colamos texto copiado a partir de outro documento — de um site da web, por exemplo — , talvez sejam dispensáveis todas as cores, as fontes e demais elementos de formatação do original. Em vez de usar o comando Colar normal, abra o menu Editar e clique em Colar Especial. Escolha Texto sem formatação. Assim é possível copiar apenas o texto, sem as firulas complementares.

iPhone

* O zoom da tela do iPhone pode ser ampliado, facilitando a leitura de letras pequenas, por meio de um clique duplo com três dedos. Para mover a janela de exibição, basta arrastar os três dedos na direção desejada.

É claro que, primeiro, este recurso precisa ser ativado. Pressione Configurações, depois Geral, depois Acessibilidade. (Na mesma tela, há uma opção que amplia o texto dos programas instalados no iPhone, outra dica útil.)

* Por acaso a imagem da tela do seu iPhone foi ampliada misteriosamente? Nada pode ser mais alarmante do que ver textos e imagens a uma proximidade absurda, e nenhum comando parecer ser capaz de fazer as coisas voltarem ao normal.

Não posso nem imaginar quantas pessoas vão até a loja da Apple para consertar seus iPhones “quebrados”. O problema, é claro, está no fato de o usuário ter ativado sem querer o zoom na tela (descrito na dica acima). Basta um clique duplo com três dedos para restaurar a ampliação da tela ao padrão original.

Outros celulares

* Quando o telefone começa a tocar, é possível silenciá-lo rapidamente ao apertar uma das teclas laterais. (O aparelho continua a tocar — pode-se atender a chamada ou esperar uma mensagem de voz — mas ao menos seu som é eliminado.) Trata-se de uma boa dica para os lugares onde o silêncio do celular é sagrado: num concerto musical, numa cirurgia ou na igreja, por exemplo.

Navegação

* Não use o mouse para voltar à página anterior. Basta pressionar Backspace. (Também é possível usar as combinações Alt-esquerda para voltar à página anterior e Alt-direita para ir à página seguinte. Para os usuários do Mac, basta trocar a tecla Alt pela tecla Option.)

* Depois de digitar uma palavra ou frase numa caixa de Busca, não clique no botão buscar. Basta pressionar a tecla Enter.

(O Enter também funciona como o botão Atualizar/Ir depois que digitamos o endereço de um site, ou como o botão que fica em destaque na janela, como Ok ou Imprimir, na maioria dos casos. Sim, há pessoas que nunca perceberam isto.)

* Nos sites das principais marcas (eBay, Facebook, Amazon e assim por diante) basta clicar no logotipo no canto esquerdo superior para voltar à página inicial.

* No endereço translate.google.com, é possível indicar o idioma de origem de um texto e escolher para qual idioma ele deve ser traduzido. Depois, é só copiar o texto (ou o endereço de um site). Num instante, o texto é traduzido — o resultado deixa a desejar, mas o serviço é gratuito.

* Quem precisa de dicionário? Na caixa de busca do Google, digite “define: schadenfreude” (ou seja qual for a expressão desejada). Aperte Enter.

Computadores

* A tecla Esc (no canto esquerdo superior do teclado) tem o efeito de fechar ou cancelar. Pode ser usada para fechar um menu ou uma caixa de diálogo, por exemplo.

* É possível duplicar o ícone de um arquivo (em vez de movê-lo) ao pressionar a tecla Alt enquanto ele é arrastado para fora da janela.

* Pode-se alternar entre os programas abertos pressionando Alt-Tab (ou Command-Tab no Mac). No Mac, a combinação menos conhecida Command-til (a tecla ˜ no canto esquerdo superior) alterna entre as janelas de um mesmo programa.

Dicas especiais para o Mac

* Tudo aquilo que pode ser impresso pode também ser transformado num documento PDF — um recurso extremamente conveniente. Acesse o comando Imprimir — mas, em vez de escolher Imprimir, clique nas opções que se abrem sob o ícone do PDF e escolha Salvar como PDF.

* Costuma ser útil que um documento, página da rede ou mensagem de e-mail seja lido em voz alta — para encontrar erros, por exemplo, ou simplesmente para ouvir a leitura de um artigo enquanto estamos nos vestindo pela manhã. Na aba Fala das Preferências do Sistema, ative o recurso Falar texto selecionado. Clique em Definir Tecla para escolher uma combinação de teclas para ativar a ferramenta. Ao usá-la, o Mac lê em voz alta qualquer texto que estiver na tela, seguindo o ritmo e a personalidade especificados pelo usuário.

Três anos atrás, postei um conjunto parecido de truques e dicas no meu blog, bem aqui. Como fiz na época, convido os leitores a ampliar o acervo de truques mostrando suas melhores “dicas que todo iniciante — e especialista — deveria conhecer” na seção de comentários logo abaixo!

* Publicado originalmente em 19/05/2011.