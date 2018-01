É isso aí. Uau! Depois de todos estes anos, depois de todos os especialistas emitirem alarmes falsos, a Verizon, a partir do próximo mês, finalmente começará a oferecer o iPhone nos Estados Unidos.

Não será a mesma coisa que o iPhone da AT&T. Por exemplo, você não conseguirá navegar na internet enquanto estiver numa ligação e não poderá usar o aparelho no exterior. Essas são duas limitações devidas ao tipo de rede (CDMA) que a Verizon — e a Sprint — utilizam no país.

Por outro lado, o iPhone oferecido pela Verizon faz algo que o da AT&T não faz: sua ligação nunca é interrompida enquanto você não desligar. Eu sei, eu sei — é duro. Mas verdade. Talvez isso porque vivo no nordeste dos Estados Unidos, que é uma fortaleza da Verizon e um ponto fraco da AT&T. Mas pela minha experiência — e a do Consumer Report — a rede da Verizon é simplesmente melhor, embora ela própria seja hostil para com o consumidor.

Francamente, fiquei tentado a me desfazer do meu iPhone da AT&T e aderir à Verizon. Viajo com frequência da minha casa em Connecticut para Nova York, e há pelo menos três pontos em que perco a conexão toda vez que passo por ali. Ficaria muito contente se isso se tornasse uma coisa do passado.

Duas advertências: em primeiro lugar, a rede da Verizon pode ficar congestionada e sobrecarregada como ocorria com a AT&T, quando o iPhone chegar. Ninguém sabe ainda. A Verizon diz que está preparada.

Em segundo lugar, milhões de usuários que desejarem mudar para a Verizon, terão de pagar uma taxa por quebra de contrato, um valor que você paga para rescindir o contrato de uso do celular antes dos dois anos estabelecidos. Dei uma olhada no site Gazelle.com, empresa que compra aparelhos usados e depois os revende para não serem jogados no lixo. E ela está pagando US$ 430 por um iPhone da AT&T de 32 gigas, o que é mais que suficiente para você pagar a sua taxa por quebra de contrato.

Uma coisa é certa: vai ser uma caminhada louca e fascinante daqui para frente.

* Texto originalmente publicado em 12/01/2011.