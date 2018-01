A última vez que escrevi sobre minha aventura para conseguir fazer chamadas por celular gratuitas, muitos leitores escreveram para falar de um truque que permite que você consiga fazer essa economia — mesmo ligando do seu celular. Sim, existe uma maneira de conseguir fazer telefonemas por celular gratuitamente sem ter de ouvir um anúncio, sem estar conectado por Wi-Fi e sem gastar alguns minutos do plano.

Esse truque depende de um recurso muito prático do Google Voice; você pode fazer as chamadas por meio do Google em vez de usar sua companhia telefônica. E isso é feito discando seu próprio número de telefone no Google Voice, no menu, pressionando 2. Em seguida, basta discar o número desejado.

Normalmente, com este recurso você não economiza muito quando usa um celular. Afinal, continua usando minutos de utilização do aparelho.

Esse recurso é usado com mais frequência em aparelhos de linha fixa para fazer chamadas de longa distância gratuitas. O número chamado pelo Google Voice é sempre como se fosse uma ligação local; quando você digita o número e pressiona 2, o Google se encarrega de completar a chamada até o fim dela.

Mas esse recurso tem um efeito secundário. Alguns planos de chamada da Verizon e da AT&T permitem armazenar cinco ou 10 números de telefone — os que você usa com mais frequência. Todas as ligações, em todas as horas, para ou a partir desses números são gratuitas. Podem ser aparelhos de linha fixa, celulares, telefones em outras redes, não importa. (O programa da AT&T é chamado de A-List. O da Verizon é Friends and Family. A T-Mobile e Sprint eliminaram esses planos, sublinhando que seus programas de chamadas ilimitadas os tornaram redundantes).

Para isso funcionar, você precisa registrar o seu número pessoal no Google Voice como um dos números favoritos. Então, adivinhe? Se estiver disposto ao trabalho de discar seu próprio número, esperar o sinal, digitar 2 e depois discar o número que realmente deseja, então sim, fará uma chamada por celular grátis. Nenhum minuto será cobrado. (O Lifehacker.com foi dos primeiros sites a explicar em detalhes este método).

Agora, você sabe da minha opinião sobre as empresas de telefonia celular. Acho que elas costumam ter uma ganância atroz e tendem a muitas trapaças. Elas cobram tanto de quem envia como de quem recebe cada mensagem de texto. Não diminuem nossas contas de telefone depois que o aparelho subsidiado foi totalmente pago (exceto a T-Mobile).

Contudo, esta maneira de combater as empresas é fraudulenta. Não há nada tecnicamente ilegal no caso; é claramente uma lacuna involuntária. Mas você não está pagando as chamadas . (Isso pode explicar porque Sprint e T-Mobile acabaram com os programas tipo Fave Five).

Entretanto, vale a pena salientar que pelo menos algumas empresas de telefonia celular estão trabalhando para reduzir sua contas para você não precisar recorrer a essas brechas. Esta semana a AT&T anunciou que, a partir de agora, os clientes novos e atuais da companhia poderão fazer chamadas gratuitamente para qualquer celular nos Estados Unidos. Não só para aqueles números favoritos da A-List e não apenas para telefones da AT&T — mas para qualquer celular, de qualquer provedora, a qualquer hora do dia, tudo grátis. Você não pagar nada mais. Basta ter o plano de mensagem de texto ilimitado da AT&T, de US$ 20 ao mês ou US$ 30 para famílias. (A Sprint, naturalmente, foi a pioneira nesse conceito — mas você paga US$ 20 mais ao mês para esses planos.

AT&T, esta é uma excelente proposta. Obrigado.

Seu HONESTO cliente

David