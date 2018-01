Fotógrafos são cri-cri e teimosos online. Até eles admitem. E eu me pergunto: por quê?

Talvez seja porque a fotografia tem uma coisa de magia negra. Literalmente existem centenas de variáveis na hora de bater uma foto, então há espaço para centenas de opiniões sobre o que é importante e o que é bom.

De qualquer jeito, toda vez que eu avalio uma câmera fotográfica, os mal-humorados ratos de obturador inevitavelmente descem suas críticas — incluindo na semana passada, quando eu avaliei a nova excepcional câmera da Sony, A55. Aqui está um exemplo, com a minha resposta:

Caro Sr. Pogue:

Diverti-me com sua avaliação da nova câmera da Sony.

Você obviamente não é um fotógrafo.

Fotógrafos falam sobre lentes. Nós compramos lentes diferentes para fotos diferentes. Depois de certos anos, nós juntamos muitas lentes, então quando o fabricante de lentes aparece com uma nova câmera, nós compramos.

Então, escrever sobre a nova Sony sem falar sobre as lentes é contar apenas 10% da história.

Um fotógrafo não é nada a mais do que uma seleção de luz e sombra e contraste.

A câmera não é nada a mais do que uma caixa que contém o filme ou o cartão de memória. É secundária às lentes.

Então se você vai falar sobre fotografia, fale sobre lentes.

Por exemplo, as lentes da Sony são tão boas quanto as da Canon ou da Nikon ou da Leitz? Alguém chegou a testá-las? Por que você não as testou?

Em outras palavras, senhor, você está completamente errado ao falar sobre as câmeras.

São as lentes.

Eu respondi: