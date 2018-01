Usei boa parte da minha recente resenha do iPhone 4S para falar da Siri, a “assistente virtual” incrivelmente útil que é o melhor dos novos recursos do celular. Eu me flagro usando-a constantemente — para enviar mensagens de texto, definir ou cancelar alarmes, marcar compromissos na agenda e criar lembretes (aqueles que usam o GPS são os mais impressionantes: “Lembre-me de apanhar o passaporte quando chegar em casa”).

Há também, é claro, todas as respostas hilárias e bem-humoradas que a assistente Siri (sua voz é feminina) nos devolve quando dizemos algo mais improvisado. (Usuário: “Testando, 1, 2, 3”. Siri: “Este negócio está ligado?” Usuário: “Eu te amo, Siri”. Siri: “Você é o vento que corre sob minhas asas”. Usuário: “Abra as portas, Hal”. Siri: “Desculpe, Dave, não posso fazer isto. Satisfeito agora?”)

Os celulares da plataforma Android sempre permitiram que o usuário ditasse os textos que quisesse escrever. Mas eles nunca tiveram nada parecido com a Siri — quer dizer, isto era o que eu pensava.

Foi então que recebi esta mensagem na minha caixa de entrada, enviada por um assessor de imprensa:

“Usuários do Android que ficaram curiosos ao saberem da Siri têm recorrido ao Speaktoit, um aplicativo gratuito para a plataforma Android que atua como uma assistente pessoal e já conta com muitos dos recursos que a Siri vai passar a oferecer. Na última semana, o número de downloads do Speaktoit foi catapultado à casa das dezenas de milhares, aumentando 400% em sete dias e somando 3 mil usuários por dia com base apenas nas opiniões positivas e elogiosas publicadas no Android Market.

Assim como a Siri, as assistentes do Speaktoit podem: enviar e-mails, enviar textos, postar no Facebook, postar no Twitter, fazer o check-in do usuário nos estabelecimentos, buscar informações, encontrar notícias, descobrir a situação do trânsito, informar a previsão do tempo, chamar pessoas, tomar notas, acrescentar compromissos à agenda, traduzir idiomas estrangeiros, ajudar o usuário a encontrar lugares próximos como bares (mas não sem lembrá-lo de divertir-se com responsabilidade…)”, e muito mais.

Versões para iOS e BlackBerry serão lançadas em breve.”

Ora! Pensando em todo o agito em torno da Siri, me parece justo experimentar um aplicativo para o Android que promete fazer o mesmo — principalmente se considerarmos que o aplicativo é gratuito.

Como descobri, o SpeakToIt é de fato inspirado pela mesma ideia por trás da Siri, mas sua qualidade não chega aos pés da alternativa da Apple. Parte disso se deve ao fato de se tratar de um aplicativo desenvolvido por terceiros — não sendo, portanto, incorporado automaticamente ao aparelho. Um exemplo: no iPhone, podemos fazer a Siri começar a ouvir simplesmente ao aproximar o celular do ouvido (se esta opção tiver sido ativada nas configurações), ou ao segurar o botão Home por alguns segundos. O SpeakToIt, por outro lado, não é incorporado ao sistema do celular — trata-se de um aplicativo avulso — de modo que é preciso ativá-lo manualmente antes de ser possível acessar os comandos usando apenas a voz.

Uma vez aberto o aplicativo, vemos o desenho de uma mulher usando um top sem mangas e o cabelo curto — certamente uma escolha incomum (apesar de ser possível mudar o desenho que é exibido na inicialização). A voz dela (o SpeakToIt usa voz feminina) é sintetizada, como a da Siri, e até se esforça para demonstrar alguma personalidade. Diz coisas do tipo, “Bem-vindo de volta! Como posso ajudá-lo?”

É neste momento que pressionamos o botão do microfone. E então esperamos — muito mais do que no caso da Siri — até que um logotipo dizendo “Speak Now” (fale agora) apareça na tela. Eis as coisas que tentei dizer, e também as respostas que recebi da assistente do SpeakToIt:

Eu: “como faço para chegar ao aeroporto de San Diego?” Ela: “O aeroporto Sedan, de San Diego, é o mais próximo de você”. (Hein?)

Eu: “Quantos pés cabem numa milha?” Ela: “Uma milha corresponde a 5.280 pés”. É isso mesmo.

Eu: “Há bons restaurantes tailandeses na região?” Ela: “Este mapa vai mostrar o ‘há bons restaurantes tailandeses na região’ mais próximo da sua localização”. (Ela mostrou então um pequeno mapa do Google Maps — mas este estava em branco. Simplesmente vazio.)

Eu: “Quanto é 43 vezes 7?” Ela: “Quarenta e três vezes 7 é igual a 301”. Correto.

Eu: “Qual é o significado da vida?” Ela: “Conhecer o significado da vida é algo que está um pouco além das minhas capacidades. Por enquanto.” Ha! Boa! (a Siri nos dá cerca de 10 respostas diferentes para esta pergunta; a assistente do SpeakToIt responde a mesma coisa todas as vezes.)

Eu: “Como tem passado?” Ela: “Muito bem, obrigado”.

Eu: “Lembre-me de trazer a carteira”. Ela: “Quer que eu memorize sua anotação ou quer que eu a salve no Evernote?” Eu: “Memorize minha anotação”. Ela: “Acho que ainda não estou qualificada para dar esta resposta”.

Eu: “Quando nasceu Abraham Lincoln?” Ela: “Não pude obter uma resposta no momento”.

Eu: “Onde fica o Starbucks mais próximo?” Ela: “Estes são os Starbucks mais próximos da sua localização”. (Uma tela do Google Maps foi exibida, coberta de marcadores.)

Eu: “O que há na minha agenda hoje?” Ela: “Comecemos pelo começo: vamos fazer login na agenda do Google”. (Depois que o fizemos, ela me mostrou os compromissos do dia.)

Eu: “Qual é a temperatura lá fora?” Ela: “O tempo atual é bom, temperatura 17° C.”

Eu: “Marque um compromisso com Robert às 7h na sexta feira”. Ela: “Vou salvar ‘com robert às 7h na sexta feira. Esta informação está correta?”

Eu: “Mande uma mensagem para Casey Robin”. Ela: “O que gostaria de dizer?” Eu: “Estou atrasado (vírgula), mas chegarei assim que possível (ponto). Não comece a festa sem mim, ok? Seria ótimo se pudesse me esperar”. Ela: “Estou atrasado mas chegarei assim que possível Não comece a festa sem mim ok Seriótimsipudesse mesperar”.

Eu: “Toque alguma música”. Ela: “Qual música gostaria de ouvir?” Eu: “Qualquer uma”. Ela escolheu uma música aleatoriamente e começou a tocá-la.

Eu: “Aceita se casar comigo?” Ela: “Fico lisonjeada, mas tenho certeza que você encontrará um par melhor do que uma assistente virtual”.

Eu: “Me acorde às 8h20 da manhã”. A assistente do SpeakToIt disse que não poderia fazê-lo no momento, mas que eu poderia baixar uma atualização gratuita que acrescentaria este recurso. (A empresa responsável diz que planeja acrescentar novos recursos o tempo todo.) Assim, baixei a atualização e a abri. Mas então, ao apertar o botão do microfone, o SpeakToIt disse apenas: “Sinto muito! O aplicativo Speaktoit Assistant (processo com.aspeaktoit.assistant) foi interrompido inesperadamente. Por favor, tente outra vez.” Foi o que eu fiz. De novo e de novo, recebendo sempre a mesma mensagem.

Foi assim que chegaram ao fim minhas aventuras com o SpeakToIt, mas deu para ter uma ideia de como é o aplicativo: o SpeakToIt funciona, até certo ponto. Sua assistente é lerda e menos inteligente que a concorrente. Ela é menos conveniente do que a Siri, menos capaz, menos abrangente, menos precisa, menos útil, menos bem acabada, menos classuda, menos humana.

Não sei ao certo quantos fãs da plataforma Android vão de fato incorporar o SpeakToIt ao seu uso cotidiano; a lentidão e a imprecisão são obstáculos consideráveis. Mas o aplicativo é gratuito, funciona na maioria das vezes, e traz o gosto do mundo das assistentes virtuais aos milhões de celulares Android.

* Post publicado originalmente em 27/11/2011.