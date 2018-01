Em minha coluna do dia 26 no New York Times, eu tratei do tópico complexo e em rápida transformação das ligações telefônicas gratuitas pela internet. Assinalei que esses apps de VoIP (sigla em inglês para “voz sobre protocolo de internet”) geralmente oferecem uma qualidade de som ruim, atrasos de áudio e tempos de conexão maiores — mas podem lhe poupar uma tonelada de dinheiro.

Analisei um punhado de apps (Google Voice, Skype. Line 2, etc.) na coluna. Mas depois que a coluna foi postada online, leitores inundaram minha caixa de entrada para me informar sobre outras opções. Em alguns casos, esses aplicativos adicionais desmentem minha tese de que ainda não existe um app que ofereça todos os três elementos seguintes: ligações gratuitas, para números de telefones fixos, de seu celular.” Eis, portanto, um apêndice à coluna.

* Talkatone. Essa app grátis exige um certo esforço para instalar. Seu propósito é bastante confuso (“uma aplicação de iPhone para papear, fazer ligações e compartilhar locais”). A interface é confusa, também — parece mais um programa de bate-papo que uma app de telefone. Mas depois que você transpôs as complexidades, vai descobrir que o Talkatone permite que seu iPhone alcance aquele Santo Graal: telefonemas grátis, para números telefônicos fixos, de seu celular (quando você está num Wi-Fi hotspot), Ele funciona explorando uma conta de Google Voice, que você precisa obter e instalar. Mas uma vez feito isso, é verdade: ligações gratuitas quando você está conectado Wi-Fi. Baixe e divirta-se!

* netTALK. Vários leitores chamaram a atenção para essa app para iPhone. Ela também requer uma técnica de instalação acima da compreensão do usuário medianamente informado nesses assuntos — quando você abre o programa, a primeira coisa que vê é uma mensagem de erro que diz, “netTALK requer uma conta SIP válida”. E não oferece nenhuma informação sobre o que é isso ou como conseguir. Mas depois que está tudo plugado, dizem os leitores, você consegue o mesmo efeito: um iPhone que não usa nenhum tempo de empresas de telecomunicações quando você faz ligação de um Wi-Fi hotspot.

* Google Voice. Esse é fascinante. Notei na coluna que o Google Voice lhe permite fazer ligações grátis para qualquer número telefônico — de seu computador, não de seu celular. Vários leitores assinalaram, porém, que você também pode fazer ligações domésticas gratuitas de seu telefone fixo. (Você disca seu próprio número do Google Voice, depois pressiona 2 para “Faça uma ligação”. Claro, nem todas as pessoas pagam por minuto para ligações de longa distância em seus telefones fixos, mas essa opção existe se precisar dela. Detalhes aqui.

* Whistle Phone. Esse app para iPhone também requer uma conta SIP (SIP é a sigla em inglês para Internet-calling technology) — mas ela ao menos ajuda você a criar uma. Você precisa fornecer uma porção de informações pessoais para obter a conta, e tem de ouvir um anúncio publicitário rápido toda vez que faz uma chamada. Mas sim, funciona — ligações Wi-Fi gratuitas.

Os leitores também assinalaram que há caixas de hardware, como magicJack e Ooma, que lhe permitem fazer ligações pela internet de casa. A magicJack está oferecendo agora um software chamado magicTalk que lhe permite fazer ligações de graça de seu computador para números nos Estados Unidos e Canadá. E há serviços como o JaJah, que cria ligações gratuitas pela internet pedindo o número que você está discando, depois desligando, e depois chamando você e o destinatário da ligação simultaneamente. Maluquice, e ainda mais complicado que uma ligação regular, mas funciona.

Como observei na coluna, não espere muito apoio técnico quando usar essas apps. E, em muitos casos, você acaba com um número para SMS e um segundo número (grátis) para ligações. Com frequência, você acaba com duas agendas telefônicas separadas, também. Claramente, esse setor ainda está em sua infância, confusa e caótica.

No fim de contas, porém, devo admitir humildemente que estava errado: existem de fato apps que lhe permitem fazer ligações Wi-Fi gratuitas de seu celular para qualquer telefone fixo doméstico — se puder aguentar uma pilha de notas de rodapé.

/ Tradução de Celso M. Paciornik

* Texto originalmente publicado em 27/01/2011.