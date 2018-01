David Pogue, colunista de tecnologia do New York Times, estreia o seu blog no Link. Maestro formado em música pela Universidade de Yale, ele começou a escrever sobre tecnologia em 1988, na coluna “Desktop Critic” da revista Macworld. Em novembro de 2000 foi contratado pelo New York Times para escrever a coluna “State of the Art”, que mantém até hoje no caderno de negócios do jornal. Ele ainda assina a newsletter “From the Desk of David Pogue” e mantém o blog “Pogue’s Posts”, que passa a ser republicado com exclusividade pelo Estado aqui no Link.

Pogue é uma das principais autoridades na avaliação de produtos, serviços online, estratégias digitais, novos modelos de negócio — e muito mais. Viu muita coisa mudar nestes dez anos dedicados à área. “No ano 2000, nenhum dos sites da hoje onipresente web 2.0 existia: nem Facebook, nem YouTube, nem Twitter, nada. Outra mudança dos últimos dez anos foi o enorme declínio nos canais tradicionais de mídia e comunicação: jornais, revistas, telefones fixos, audiência na TV. E o tempo gasto online cresce cada vez mais”, disse em entrevista ao editor do Link, Alexandre Matias.

A partir da segunda-feira, 17, sua produção também poderá ser encontrada por aqui, em português e no mesmo ritmo que sai lá fora, no New York Times, assim como as reportagens publicadas nos blogs Gadgetwise e Bits (ambos também do jornal nova-iorquino). Aproveitem!