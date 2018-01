Ah, as festas de fim de ano! A neve está caindo (Ok, é apenas chuva). As crianças ouvem o chacoalhar dos guizos (Ok, elas baixam aplicativos). Todos estão num clima animado e fraterno (Ok, estão todos correndo por aí estressados).

E isto só pode significar uma coisa: é hora de apresentar um novíssimo conjunto de paródias tecnológicas das canções de Natal! (Ok, são paródias de dez anos atrás. Mas tentei atualizá-las um pouco.)

É hora de cantar, turma!

Sonhando

(Melodia de ‘White Christmas‘)

Estou sonhando com um celular simples,

que apenas faça chamadas

Não precisa tocar músicas,

nem fazer pesquisas,

e nem receber mensagens não solicitadas!

Quero muito um sinal forte –

quem encerra a chamada é o freguês!

O que queremos, eu digo a vocês,

É um telefone como os de 1983!

Canção de Steve Ballmer

(Melodia de ‘The Christmas Song‘)

O Google assando na lareira

A Apple de joelhos, implorando

O código aberto desistindo da luta, derrotado,

É com dias como estes que Steve Ballmer vive sonhando!

Todos sabem que ele nunca fica satisfeito,

trabalha intensamente em tudo que faz,

Sua empresa quer dominar o mundo

será que isto é pedir demais?

Ele sabe que tem o mercado de TI na mão;

compram tudo que ele desenvolve, nunca dizem não

Steve está no meu carro, na minha TV e no meu celular;

Ele me leva aonde eu quiser — desde que eu possa pagar

E assim fazemos a Steve e seus capangas da MS

esta prece singela, sincera e cortês;

Como adotamos todos os padrões que vocês desenvolvem,

oramos para que caprichem no trabalho, pelo menos uma vez!

Alegre viciado na rede

(Melodia de ‘Walkin’ in a Winter Wonderland‘)

A campainha toca, eu não ouço

No canto da boca, babo um pouco

A barba por fazer

A roupa suja começa a feder

Sou um alegre viciado na rede.

Noite adentro sigo clicando

Sem perceber o tempo passando;

Estou alegre — apesar

de não conseguir nem mesmo trabalhar,

Sou um alegre viciado na rede.

Amigos vêm visitar, me chamar, convidar

“Não se lembra que é Natal, tempo de festejar?”

Dando de ombros, respondo não me importar

“Acabo de descobrir o WikiLeaks para navegar!”

Não telefono, vivo às tontas;

Não saio de casa e nem pago as contas.

Quem vai se importar

se um dia a ambulância me levar?

Sou um alegre viciado na rede.

Um alegre viciado na rede.

Alegre viciado na rede!

São os meus votos tecnológicos de boas festas a todos!

* Texto originalmente publicado em 02/12/2010.