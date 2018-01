Nos últimos meses, tenho percorrido os Estados Unidos para a filmagem de dois projetos para a antiga série Nova, exibida pela PBS. Um destes projetos é um especial de duas horas chamado Caçadores de Elementos (como na tabela periódica; esqueça os elementos climáticos extremos). O programa será exibido pela PBS às 21h (horário de Washington) na quarta feira. (O horário local de exibição pode variar.)

Sou também o novo apresentador da série Nova ScienceNow, nascida da Nova original. (A mais recente temporada estreia em outubro.) E é aqui que as coisas começam a ficar interessantes.

Para este programa, a WGBH (a produtora responsável) contratou seis produtores, um para cada episódio de uma hora de duração. Cada produtor contrata sua própria equipe.

No período de aproximadamente um ano transcorrido entre a filmagem de Elementos e a filmagem da Nova ScienceNow, houve uma mudança radical no equipamento dos cinegrafistas (uma profissão que parece atrair exclusivamente os homens). As câmeras tradicionais de TV foram substituídas por algo absolutamente novo: filmadoras digitais equipadas com grandes sensores que não registram o material em fitas.

Como o leitor provavelmente sabe, o universo profissional da TV e do cinema mudou subitamente quando as S.L.R.s digitais – câmeras fotográficas – passaram a ser projetadas para a captura de vídeos. Não estou falando de quaisquer vídeos, e sim em material de alta qualidade, com toda a flexibilidade proporcionada pelas lentes intercambiáveis e a incrível capacidade de captação com baixa luminosidade. Nos últimos cinco anos, assistimos ao surgimento de toda uma indústria voltada à oferta de periféricos e acessórios que os cinegrafistas profissionais pudessem usar com as câmeras S.L.R.: monitores maiores, microfones, periféricos de captura de áudio e assim por diante. Tudo isto busca atender à nova geração de cineastas que têm usado as câmeras fotográficas exclusivamente para a produção de vídeos.

Assim, não demorou para que fabricantes de câmeras como Canon, Sony e Panasonic começassem a produzir câmeras profissionais de vídeo criadas a partir do mecanismo das S.L.R. Nas sessões de gravação do Nova ScienceNow, vi muitas F3, da Sony, e muitas C300, da Canon. São filmadoras que custam algo como US$ 15 mil, sem nenhum acessório ou complemento, mas elas trazem vantagens expressivas em relação às filmadoras improvisadas a partir de máquinas fotográficas. Seus botões e suas funções foram projetados para a captura de vídeo, por exemplo.

Os cinegrafistas me dizem também que estas filmadoras apresentam grandes vantagens em relação às câmeras de vídeo mais antigas, tanto as que usavam filme quanto as que precederam das fitas. A principal delas é o fato de o imenso sensor presente nestes modelos tornar facílimos os efeitos de pouca profundidade de campo (fundo borrado), além de conferir-lhes uma excelente aparência. Outro ponto positivo é o fato de o sensor avantajado possibilitar vídeos limpíssimos com baixa iluminação.

Mas há outros motivos pelos quais eles gostam tanto destas câmeras. Elas são muito menores e mais leves que suas antecessoras, o que diminui a dificuldade dos cinegrafistas para encaixá-las em espaços pequenos como o assento do passageiro num carro.

Além disso, pode-se filmar cenas longas ou entrevistas extensas sem a necessidade de interromper a tomada. Nas câmeras fotográficas, a cena mais longa só pode ter 12 ou 30 minutos de duração, por exemplo. Quando usadas como filmadoras durante todo o dia, as câmeras fotográficas podem esquentar tanto a ponto de desligarem – um resultado nada desejável no meio de uma filmagem profissional. Tais problemas não existem nas câmeras profissionais equipadas com grandes sensores.

Os sensores destas filmadoras profissionais não têm as dimensões de um quadro completo de 35mm – são menores do que aqueles encontrados nas melhores câmeras fotográficas S.L.R. Mas chegam perto disso, e a qualidade de imagem resultante é espetacular.

Toda vez que vejo estas câmeras quadradonas e de aparência estranha numa filmagem, fico encantado – e sempre me impressiona saber que elas não evoluíram das filmadoras, e sim das câmeras fotográficas.

* Publicado originalmente em 3/4.