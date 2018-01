Saiu uma grande notícia sobre o Line2, o aplicativo para iPhone que eu analisei em março. Como eu tenho certeza que você se lembra, eu escrevi:

Por um aplicativo de iPhone de US$ 1, o Line2 com certeza tem o potencial de chacoalhar uma indústria inteira. Pode fazer você economizar dinheiro. Pode fazer chamadas onde o sinal da AT&T é horrível, como em ambientes fechados. Pode transformar o iPod Touch em um celular completo. E pode arruinar o sono dos executivos da indústria de celular por toda parte.

O Line2 funciona como um segundo número do seu iPhone — uma segunda linha de celular completa, com suas listas de contato, caixa postal de voz, e por aí vai… Mas essa não é a melhor parte.

O Line2 também transforma o iPhone em um telefone com modo duplo. Isso é, pode fazer e receber chamadas tanto usando as ondas da AT&T, como de costume, ou — essa, sim, a melhor parte — pela internet. Qualquer hora que você estiver conectado em um lugar com Wi-Fi, o Line2 faz chamadas pela internet em vez da rede da AT&T.

Isso muda o jogo. Em que lugar, afinal, a recepção de celular geralmente é a pior? Certo — em lugares fechados. Na sua casa ou no prédio do seu escritório, exatamente onde você tem Wi-Fi.

O Line2 também roda no iPod Touch. Quando você tem Wi-Fi, seu Touch se transforma num celular completo, e você não deve nem um centavo à AT&T.

Mas, espere, ainda tem mais.

Acontece que as chamadas por Wi-Fi não usam nenhum dos minutos da AT&T. Você pode falar o dia inteiro sem se preocupar com ultrapassar a franquia mensal de minutos. Ligações Wi-Fi são de graça para sempre.

Calculei que o Line2, mesmo se custando US$ 15 por mês, poderia fazer você economizar:

Se na maior parte do tempo você está em um lugar com Wi-Fi (no trabalho, por exemplo), tem um monte de chamadas que você pode fazer usando a internet — provavelmente suficientes para baixar o plano da AT&T para outro com menos minutos. Se você tem um plano de 900 minutos ou ilimitado (que custam US$ 90 e US$ 100 por mês cada), por exemplo, você poderia mudar para um plano de 450 minutos (US$ 70). Mesmo com o custo do Line2, você economiza de US$ 5 a US$ 15 por mês.

Bom, agora existe um novo Line2. Todo tipo de correção e melhoria está no novo aplicativo — você pode deletar cada um dos registros de chamadas recentes individualmente; uma chamada recebida no Line2 toca no seu iPhone mesmo se o aplicativo não estiver rodando, e assim vai. Mas a grande notícia são duas mudanças no custo.

Primeiro, o Line2 agora custa US$ 10 por mês em vez de US$ 15.

Segundo, você agora também pode mandar e receber mensagens de texto usando seu número do Line2.

Isso é muito prático, claro, porque significa que as pessoas não precisam lembrar de um número para falar com você e de outro diferente para enviar mensagens de texto. Também é ótimo porque agora você pode mandar mensagens por Wi-Fi, mesmo sem o sinal da AT&T.

Mas a melhor parte é a quantidade de dinheiro que você pode economizar. Como a empresa explica:

O plano de ligações ilimitadas da AT&T custa US$ 70 [sem incluir os US$ 30 obrigatórios pelo serviço de internet]. Mensagens de texto ilimitadas são mais US$ 20. Então, para ter ligações e mensagens ilimitadas, você paga US$ 90 por mês à AT&T. Com o Line2, você pode cortar o plano de mensagens de texto e baixar o plano de ligações para 450 minutos que custa US$ 40. Então tirando US$ 50 da sua conta da AT&T, e acrescentando US$ 10 do nosso novo preço, você vai economizar US$ 40 por mês!

É uma matemática muito persuasiva.

E aqui vai outra coisa que também é persuasiva: o Line2 transforma o iPad ou o iPod Touch em um iPhone com Wi-Fi. Se você é um pai cujo filho está implorando por um celular, pode ser uma forma barata de garantir ligações e mensagens a ele sem se comprometer com o contrato de 2 anos da AT&T. (Muitas escolas e a maior parte das faculdades esses dias têm cobertura Wi-Fi em todo o câmpus, e o atual modelo do iPod Touch tem um microfone embutido.) Quando você não estiver em um lugar com internet sem fio, as chamadas são recebidas por uma caixa postal e você recebe um e-mail para avisar. Mensagens de texto aparecem assim que você se conecta outra vez. Você pode voltar a receber chamadas e mensagens a partir daí.

O novo recurso de mensagens funciona muito bem; eu até tentei mandar mensagens para o meu número do Google Voice e também a partir dele. Mensagens recebidas e enviadas mostram aqueles desenhos de bolha, exatamente como aparecem no próprio aplicativo de mensagens do iPhone.

O único porém: por enquanto, o Line2 não manda mensagens multimídia de foto ou vídeo — só de texto. (A empresa diz que está trabalhando para isso.) Claro, você sempre pode mandar fotos e vídeos usando o serviço “à la carte” da AT&T que custa US$ 0,20 por mensagem, mesmo se você cancelar o pacote de mensagens.

Em geral, a tarifa menor e o plano de mensagens ilimitadas fazem o Line2 ficar ainda mais atraente (e se diferenciando de outros programas que apenas ligam como o Skype; veja a comparação). Minha única preocupação, de fato, é se esta avaliação vai encharcar os servidores da empresa e, junto, fazer o serviço cair, como aconteceu com o meu primeiro texto de avaliação sobre o aplicativo.

A empresa, Toktumi, diz que desta vez está pronta para o Efeito Pogue. “A Toktumi gastou US$ 100 mil em equipamentos de novos servidores. Expandiu a equipe de suporte que agora está melhor treinada. Mais de 100 mil números de telefones estão disponíveis.” Bom, O.K. então.

Tudo o que eu sei é que eu estou usando o Line2 por meses, e amando a possibilidade de fazer chamadas em lugares fechados e em outros cantos do mundo onde o sinal da AT&T não alcança. Mas mensagens ilimitadas E US$ 30 ou US$ 40 por mês a menos da minha conta?

Isso é muito persuasivo mesmo.

* Texto originalmente publicado em 3/10/2010