Acha que entende de tecnologia? OK, vamos ver se sabe resolver o problema a seguir.

No domingo, meu filho adolescente estava trabalhando no MacBook no fim da tarde. (Bem, admito que “trabalhando” talvez não seja a palavra mais adequada.)

Subitamente, ele reparou numa mancha esverdeada no centro da tela. Era impossível ignorá-la: quase no meio da tela, como se uma poça de tinta verde clara tivesse sido derramada sobre os gráficos do jogo dele. Ele saiu do jogo, mas a mancha descolorida continuava lá, agora visível na área de trabalho. As tentativas de ajustar o brilho da tela não renderam resultado. Não adiantou abrir novas janelas. A mancha parecia fazer parte da própria tela.

Alarmado, ele reiniciou o computador. Depois que o sistema terminou de carregar, a estranha área afetada ainda era visível. Não restava dúvida: tratava-se de um problema de hardware, e parecia que seria necessária uma visita à loja da Apple mais próxima.

Quando ele estava prestes a me telefonar para dar a má notícia, meu filho percebeu qual era o problema – e concluiu que não seria necessário visitar a loja da Apple. Bastava esperar algumas horas, ou subir as escadas e ir até o quarto dele, e o problema desapareceria sozinho.

P: Qual era a causa da estranha mancha descolorida?

Vou lhe dar algum tempo para pensar. Não vale olhar a resposta!

R: A luz do sol do fim da tarde estava passando diretamente pelo logotipo iluminado da Apple no verso da tela. Aquela maçã branca é, na verdade, translúcida; a luz consegue passar diretamente por ela e chegar até a parte frontal da tela e, se for suficientemente forte, o resultado é uma estranha mancha descolorida na área de trabalho.

Bastava esperar algumas horas ou mudar de cômodo na casa (ou até mudar a posição em que estava sentado) para que meu filho evitasse a refração dos raios do sol através do logotipo da Apple.

* Publicado originalmente em 19/6/2012.