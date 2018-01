Pode-se argumentar que a Apple mudou várias vezes a maneira como fazemos certas coisas. A maneira como compramos música, usamos nosso telefones, operamos nossos computadores, etc. Mas o mundo não deu a mesma atenção a uma das maiores ideias da Apple: mensagens.

Tudo começou com o iMessages, um aplicativo de iPhone/iPad que nos permite enviar mensagens de texto entre engenhocas portáteis da Apple sem nenhuma despesa. Em vez de utilizar a rede de telefonia celular (e pagar 20 centavos de dólares cada, ou algo assim), os textos que enviamos usando esse pequeno aplicativo são enviados pela internet, com um custo quase zero.

Essas mensagens da Apple têm muitas vantagens sobre as mensagens de texto comuns. Por exemplo, a palavra minúscula “received” (recebida) aparece embaixo de qualquer mensagem que você envie para que saiba que a engenhoca do destinatário a recebeu. Se o receptor tiver acionado “Show read receipts” (Mostrar mensagens lidas) nos Settings (Configurações), você até poderá ver a palavra “read” (lida) é ficará sabendo que a pessoa realmente leu a mensagem.

E se estiver no meio de uma troca simultânea de mensagens, as mensagens de texto aparecem numa mesma tela, rolando para cima em balões de conversa como numa sessão de bate-papo. Enquanto o outro sujeito está digitando, você vê “…” em seu balão, para saber que ele está trabalhando numa resposta e não simplesmente o ignorando.

É possível enviar fotos e vídeos pelo Messages. E não existe a restrição usual de 160 caracteres das mensagens de texto telefônicas. E se você tiver mais de uma iEngenhoca – por exemplo, um iPhone e um iPad – descobrirá que a mesma mensagem se organiza por assunto em cada uma delas. Você pode retomar um bate-papo no ponto em que parou num aparelho diferente.

Além disso, pelo Messages você pode conservar suas mensagens de texto, Elas não ficam trancadas no seu telefone, como mensagens de texto comuns. E não rolam para fora para sempre, como as mensagens de texto comuns. Você pode retornar e se referir a elas sempre que quiser, e elas são guardadas toda vez que você faz o backup do seu aparelho.

Portanto, Messages é legal. E é muito inteligente a maneira como ele tira a companhia de telefonia celular do fluxo dos ganhos. Mas a grande novidade não é essa.

A Apple anunciou recentemente que neste verão americano lançará uma nova versão do Mac OS X chamada Mountain Lion. E a Mountain Lion virá com um novo aplicativo de Mac chamado Messages. Você pode baixar uma

versão beta de Messages de graça, agora, antes mesmo de o Mountain Lion estar disponível. Na verdade, ele é uma versão melhorada do programa iChat anterior, e ainda inclui todos seus recursos de mensagem instantânea de áudio e de video.

É aí que a coisa fica maluca. De repente, seu computador e seu telefone estão compartilhando o mesmo fluxo de comunicações. Primeiro, isso significa que agora você pode enviar mensagens de texto do seu computador, usando um teclado completo, o que é uma mudança bastante radical.

Já era possível fazer esse truque de computador para telefone antes, mas era complicado. Durante anos, usei o Google Voice para enviar mensagens de texto por essa exata razão: em sua página da web, eu podia enviar mensagens de texto, de graça, para telefones, com o conforto total de mouse e teclado. E você pode enviar mensagens de texto de programas de bate-papo – mas somente com códigos especiais e, claro, sem a capacidade de retomar a conversa em um aparelho diferente.

Mas o Messages é o primeiro recurso de baixa fricção, para uso em massa, de enviar mensagens de computador para telefone. A segunda grande mudança é que agora você tem seu disco rígido inteiro cheio de suplementos – fotos, vídeos, documentos – para enviar aos telefones das pessoas. Do seu computador.

Terceiro, o Messages preserva todas essas conversas, como o iPhone já faz. Mas é bem mais útil ter suas transcrições no computador de verdade. Agora você pode arquivá-las, buscá-las, copiá-las e colá-las, imprimi-las, encaminhá-las, etc.

Por último, o Messages borra a linha divisória entre mensagens de texto, bate-papo e e-mail. Ou, talvez, a apague por completo e crie alguma coisa inteiramente nova.

Um efeito colateral perverso: ele provoca esta pergunta frequente: “Você está no telefone ou no Mac?” Pela primeira vez, não há maneira de se saber. Você não pode dizer se uma pessoa está sendo concisa porque está digitando suas respostas com um dedo no vidro, ou está no computador, mas distraída com outra coisa.

Messages está em teste beta, de modo que ainda tem alguns enguiços a resolver. Na verdade, eles são tranquilos: efeitos colaterais da mudança radical do Messages.

Por exemplo, quando estou fazendo uma conversa no Mac, o iPhone em meu bolso pira, vibrando ou tilintando loucamente com cada linha. O fato é que o telefone acredita que cada linha da conversa é uma mensagem de texto chegando. Claro, eu poderia ir nas Configurações e desligar o tilintar e a vibração – mas isso daria uma trabalheira toda vez que começo ou encerro uma conversa pelo Mac.

Da mesma maneira, enfrentei algumas vezes esta situação bizarra: realizei uma conversa durante uma viagem de avião pelo laptop. Depois, quando o avião pousou e eu voltei ao telefone, este ficou preso sete minutos, baixando furiosamente todas aquelas “mensagens de texto” que ocorreram enquanto eu estava dormindo, vibrando ou tilintando freneticamente.

Isso é lógico, claro. É o que Messages deveria fazer: sincronizar telefone, tablet, Touch e Mac. Mas deveria haver uma configuração assim em algum lugar: “Não me alerte quando estiver baixando mensagens que eu já li”.

Há alguns furos também, incluindo alguns erros de sequenciamento inquietantes. Vi mensagens de texto surgirem cronologicamente no lugar errado na transcrição do Mac, por exemplo. Mesmo nas conversas de Mac

para Mac, eu às vezes vi mensagens surgirem cedo demais na transcrição.

Por último, não sei se sou um caso típico, mas tive alguma dificuldade para começar. É preciso ter uma conta iCloud (é gratuita) para fazer a sincronização funcionar entre aparelhos, e, de algum modo, tive de introduzir o endereço pessoal de e-mail nas Configurações do telefone antes de tudo funcionar .

Espero que a Apple resolva esses probleminhas. Até lá, o Messages estará mudando as vidas dos usuários contumazes de mensagens de texto em toda parte. Telefones, tablets, Touchs e computadores são agora cidadãos iguais no mundo das comunicações digitadas. Fotos, vídeos e documentos já podem fazer parte da correspondência de computador para telefone. Seu diálogo pode ser arquivado e preservado para sempre.

Em outas palavras, para usuários assíduos de comunicações, a pequena modificação que a Apple fez nas regas mudou completamente o jogo.

/Tradução de Celso Paciornik

* Publicado originalmente em 22/3/2012.