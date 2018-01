Recebo muitos e-mails de leitores e, se fosse criar um gráfico para representar as categorias de perguntas, “O que devo comprar?” seria sem dúvida a fatia mais larga da pizza.

Se fosse possível subdividir esta imensa fatia em pedaços menores, “O que você comprou?” seria um dos maiores dentre estes. Em outras palavras, imagine que seu trabalho lhe permite testar e experimentar cada marca e modelo de câmera, tablet, celular, laptop e GPS; quais você compraria para si e para a família?

É por isso que, de tempos em tempos, escrevo um post com a lista do equipamento que comprei para mim. Espero que ela possa ser útil a alguém.

COMPUTADOR

Um MacBook Pro de 13 polegadas. Tenho também um laptop e um desktop Windows, e há um Mac na cozinha para as crianças, mas o laptop é minha máquina principal.

Eu adoraria comprar um MacBook Air, tão rápido quanto o meu laptop e muito mais leve e fino do que ele. O problema é o espaço de armazenamento. Em vez de um modelo tradicional, cheio de partes móveis, o Air usa como seu disco rígido um SSD, de memória flash. Ótimo. Este tipo tem o funcionamento mais rápido e consome menos da carga da bateria. Mas os SSDs são muito caros, e são comercializados em capacidades menores. No Air, o maior SSD que podemos comprar tem 256GB, sendo que o disco do MacBook Pro oferece 750GB. Trabalho principalmente com fotos e vídeos; esgotaria rapidamente o espaço de um disco de 256GB.

Tenho experimentado outras soluções: manter o acervo de fotos e vídeos em casa, num disco rígido externo, por exemplo, deixando no laptop apenas o material mais recente. Mas, por enquanto, transporto comigo

1kg extra e um drive de DVD que nunca uso.

CÂMERA

Comprei a incrível Canon S100, pequena câmera de bolso que oferece o maior sensor do mercado. Já expliquei meus motivos para escolhê-la num texto anterior. Mas, em duas semanas, pretendo mudar de marca. Vocês não vão acreditar naquilo que está prestes a ser revelado no mundo da fotografia. Confiem em mim: aqueles que estão à procura de uma câmera pequena capaz de produzir resultados impressionantes devem conter seus impulsos por algumas semanas.

Tenho também uma Nikon D80 com três lentes diferentes, uma SLR que começa a dar sinais de sua idade. Ela ainda faz fotos incríveis, mas sinto falta de uma câmera mais rápida, capaz de gravar vídeos. A verdade é que eu a uso cada vez menos na era das câmeras de bolso equipadas com grandes sensores. Tenho pensado em substituí-la pela D5100, que parece adequada para o uso que tenho em mente.

CELULAR

Tenho um iPhone 4S. Estou sempre analisando e testando os celulares Android, que estão cada vez melhores – o novíssimo Samsung Galaxy S III parece ser mesmo fantástico – mas, por enquanto, recursos como a Siri e o serviço iCloud têm me mantido no terreno da Apple.

O celular é da operadora Verizon. Como morador da Costa Leste, meu apreço pela onipresença do sinal da Verizon me levou a superar o cinismo em relação à Verizon enquanto empresa.

CAPA PARA CELULAR

Nenhuma. Sei que estou correndo um risco desnecessário, mas o vidro Gorilla ainda não me desapontou e, se compramos um celular por causa de sua espessura fina e design, por que enterrá-lo num invólucro de plástico?

GPS

Temos dois carros: um Honda Fit e um Toyota Prius V. São ambos fantásticos; tenho orgulho das escolhas que fiz neste aspecto. Os dois vieram com GPS.

No geral, o GPS da Honda está anos-luz à frente do modelo da Toyota. Para começo de conversa, seu sistema não impede o usuário de acessá-lo quando o carro está em movimento, permitindo que o passageiro programe o itinerário enquanto o motorista dirige. Além disso, seu design é simplesmente melhor. O GPS do Prius mostra minha cidade como “Área metropolitana de NY” em vez de Connecticut, por exemplo.

Mas o GPS do Prius traz um recurso que deveria ser incluído em todos os carros: a possibilidade de indicar o endereço de destino pela fala, em vez de termos de enfrentar o tedioso processo de localizá-lo pela tela sensível ao toque. E isto pode ser feito enquanto estamos dirigindo. “Extensão West Hartley, número 200, Nova Rochelle, Nova York.” Bingo: basta seguir as instruções. Esperei anos por algo assim.

SOFTWARE

Minha família usa o BusyCal como agenda, um dos melhores programas que já usei, independentemente da finalidade. Rápido, estável, simples, atraente e capaz de dialogar com agendas online como a do Google e do iCloud.

Passo o restante de minha vida no Mail, Word, Excel, Photoshop, FileMaker e também num antiquíssimo programa de cartões de banco de dados chamado iData. Minhas anotações, listas, rascunhos, contatos telefônicos, instruções de como chegar aos endereços, receitas, ideias para presentes de natal e outros pensamentos vivem presos naquele programa há 20 anos.

Uso também o TextExpander, que expande as abreviações digitadas para melhorar a velocidade e a precisão, e um programa gratuito de macros chamado Spark, que me permite abrir diversos programas e executar diferentes funções por meio de teclas de atalho de minha escolha. E o Dropbox. Eu realmente adoro o Dropbox, embora também tenha acrescentado à minha área de trabalho o SkyDrive (7 GB gratuitos em lugar de 2 GB).

ONLINE

Praticamente todos os dias, dou uma passada no Twitter (meu endereço é @Pogue) para postar um link para a coluna mais recente ou publicar a piada do dia. Em geral, visito também o Facebook, para saber do que ocorre no meu círculo social.

O que mais há nos meus links favoritos? NYTimes.com, Techmeme, Google Voice, o site que mostra as lições de casa de meus filhos, meu blog e a tabela com os horários da rede local de trens urbanos.

Acabo de migrar minhas galerias de fotos online para o SmugMug, pelas razões que expliquei em minha coluna publicada no Times. Estou bastante animado; tenho a sensação de que, neste aspecto, o fim do MobileMe foi bom para mim.

FONES DE OUVIDO COM ISOLAMENTO ACÚSTICO

Em janeiro, fiz a resenha dos mais novos modelos de fones de ouvido com isolamento acústico – algo indispensável para quem é passageiro de aviões, trens e carros. Acabei comprando o modelo do qual mais gostei: o AKG K495 NC. Pode ser caro, mas certamente dá conta do recado. Este fone é menos volumoso do que os rivais quando dobrado, traz mais conforto quando é colocado nos ouvidos (voo de seis horas? sem problema) e isola o ruído externo com competência sem igual.

MOCHILA PARA O LAPTOP

Sempre que saio de casa, trago comigo uma mochila Timbuktu adaptada para os padrões de segurança das autoridades de transporte – ou seja, uma mochila cujo compartimento para o laptop se desdobra para os raios X do aeroporto, evitando que eu precise retirar o computador da mochila. Gostei muito da mochila quando a comprei, mas, com o uso, percebi que ela começou a pender para um dos lados. E o compartimento para o laptop perdeu seu formato, o que significa que agora são necessárias duas mãos para acomodar o computador lá dentro. Está chegando a hora de comprar outra mochila.

Dentro da mochila e dos seus bolsos, eis o que encontramos: laptop, carregador e adaptador para saída de vídeo. Câmera e carregador. Três pen drives. Cabo para sincronização e recarga do celular. Os tais fones da AKG. Talão de cheque. Canetas. Óculos de leitura emergenciais (aqueles bacanas, de dobrar). Saquinho emergencial de castanhas mistas.

Aí está: a lista dos equipamentos que comprei para mim, versão 2012. Eu sei, eu sei – sou um minimalista. Mas estou tentando melhorar.

* Publicado originalmente em 5/6/2012.