Esta semana, foram feitos dois anúncios: duas grandes frustrações. Duas boas coisas se foram.

Em primeiro lugar, a notícia sobre o MiFi da Virgin: um hotspot WiFi pessoal, fininho, do tamanho de um cartão de crédito. Você pode levá-lo para qualquer lugar, no bolso ou na carteira, e conectar-se à internet no laptop, iPad, iPod Touch ou qualquer outro aparelho. O MiFi é oferecido por várias operadoras de telefones celulares. Conforme escrevi em setembro:

“Três características do MiFi da Virgin são muito diferentes do modelos oferecidos no mercado. Primeiramente, o plano da Virgin é ilimitado. Você não precisa se preocupar o mês todo com a possibilidade de ter excedido o limite mensal, em geral de 5 gigabytes, como acontece com os produtos usados nos modernos celulares da Verizon, Sprint, AT&T e da T-Mobile.

“Se você não percebeu, os planos de dados ilimitados estão desaparecendo rapidamente — mas a Virgin oferece um plano ilimitado de internet.

“Em segundo lugar, a Virgin não faz exigência de contrato. Você pode fazer a assinatura para receber o serviço apenas quando precisa. Em outras palavras, a Virgin não se incomodará se você deixar o aparelho na gaveta o ano todo, e o ativar apenas nos dois meses do verão, por exemplo, quanto estiver fora. Trata-se de um grande negócio nesta era em que cada serviço de internet, portátil ou não, exige um contrato de dois anos.

“Em terceiro lugar, o preço deste hotspot portátil sem multa por fim de contrato, nem limite é: — está sentado? — US$ 40 mensais”.

Bom, esta semana, parece que a Virgin acabou com o serviço ilimitado.

Mesmo assim, você continuará recebendo dados ilimitados, Mas se exceder os 5 gigabytes de transferência de dados em um mês, a Virgin irá reduzindo sua conexão até o início do próximo mês.

O segundo grande prejuízo é que a Verizon Wireless acabou seu programa de troca de celular a cada dois anos com desconto, no dia 16 deste mês. É o programa que permite que o usuário tenha um novo telefone, pelo preço de um novo cliente, a cada dois anos. (A companhia diz que agora passará a enviar por e-mail “ofertas especiais” depois de decorridos 20 meses do seu contrato.)

Por que motivo ela encerraria este programa tão popular e tão divulgado justamente agora, depois de tantos anos? Por acaso isto não teve nada a ver com o fato de que a Verizon poderia vender o iPhone duas semanas mais tarde?

Pelo menos é o que os blogueiros comentam. Entretanto, a Verizon diz que não é verdade. Se você usa o seu telefone atual além do período normal (em geral, dois anos), poderá obter o iPhone ao preço de US$ 200 destinado aos novos clientes. (O problema é se você não terminou os dois anos do contrato, porque terá de pagar muito mais.)

Bom, imagino que a Verizon possa fazer o que bem entende. Ela sabe que o que todos nós queremos é a sua rede. E que para tê-la vamos topar a ganância ilimitada e a desonestidade.

Mas antes que você desanime totalmente, aqui estão duas boas notícias.

Primeiramente, a Apple modificou ligeiramente o projeto do iPhone da Verizon, mudando a posição das antenas para acabar com o problema do “death grip” (dependendo de como a pessoa segura o aparelho). O aspecto negativo disso é que o o botão de silencioso agora está numa posição ligeiramente diferente nos estojos de iPhone atuais, mas afinal não se pode ter tudo.

Em segundo lugar, nos últimos 18 meses, escrevi ocasionalmente sobre minhas aventuras como convidado de uma nova minissérie da PBS NOVA chamada Making Stuff. É um filme de excelente qualidade, engraçado, em alta definição que fala de uma viagem ao longo da qual colhemos informações sobre a nova ciência dos materiais.

Viajei pelo mundo todo para entrevistar os cientistas mais fantásticos. Voei de asa delta, aterrissei sobre um porta-aviões, participei de uma corrida demolidora de carros, nadei com tubarões, usei uma AK-47, fiz um exame de ressonância magnética, aguentei aranhas andando pelo meu corpo — tudo isto para ilustrar nossas teses científicas. (Você pode ver o trailer aqui.)

É com grande satisfação que anuncio que a estreia da série será na quarta-feira 19/01, às 21h, horário da Costa Leste e do Pacífico. (Também estará na internet, mas é melhor ver na TV.)

Falando nisso: para promover a série, a PBS está patrocinando duas competições. A primeira se intitula “O que é isto?” (‘What’s This Stuff’). Seja o primeiro a identificar dez materiais misterioros, e ganhará um MacBook Air e um videochat ou — se estiver em Nova York — um jantar comigo. Os dez finalistas ganharão iPod Touches.

A segunda competição está no Facebook. Apresente a sua ideia de um material melhor; o ganhador receberá um iPad repleto de aplicativos que eu mesmo escolhi.

Bom, chega de promoção. Conecte-se na quarta-feira. Acho que você poderá aprender alguma coisa!

* Texto originalmente publicado em 13/01/2010.