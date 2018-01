Hoje temos uma nova dose de comédia no blog do Pogue. Desta vez a piada é cortesia de Rachel Lindstrom, que enviou para mim um diálogo com o atendimento ao consumidor da Qwest que mais parece algo saído da obra de Kafka.

Saudações, sr. Pogue:

Sou cliente do serviço de telefonia VoIP (chamadas pela internet) da Qwest, uma gigante das telecomunicações. Meu modem VoIP apresentou problemas durante uma queda de energia. Esta é a história da minha tentativa de fazê-lo funcionar novamente.

A internet estava funcionando sem problemas, e assim tentei acessar o site da empresa. Cliquei no botão “Precisa de ajuda? Clique aqui para acessar o chat online”. O que se seguiu foi o diálogo absurdo que transcrevo abaixo (Alterei o nome do funcionário para Fulano, pois não acho que o problema seja uma dificuldade de baixo para cima que possa ser resolvida com a demissão do pobre Fulano):

Obrigado por acessar o Qwest.com. Um consultor de vendas e serviços da Qwest irá ajudá-lo (a) em instantes.

Obrigado por entrar em contato com a Qwest. Meu nome é Fulano. Em que posso ajudá-la?

Rachel Lindstrom: Meu telefone VoIP da Qwest não está funcionando.

Fulano: Será um prazer ajudá-la.

Fulano: Para mais informações ou para solicitar o Serviço Qwest de Telefonia via Banda Larga, por favor ligue para 1-866-283-0043. Acredito que este seja o número que procura.

Rachel Lindstrom: Como posso chamar este número se estou sem telefone? Meu serviço telefônico VoIP da Qwest não está funcionando.

(Silêncio prolongado)

Fulano: Desculpe a demora. Já vou atendê-la.

(Silêncio prolongado)

Fulano: Peço desculpas.

(Longa espera)

Fulano: Há algo mais em que possa ajudá-la?

(Outro silêncio prolongado, desta vez de minha parte, pois estava momentaneamente embasbacada.)

Rachel Lindstrom: Pode me ajudar a resolver o problema do meu serviço VoIP inoperante?

(Silêncio prolongado)

Fulano: Infelizmente não, desculpe.

Rachel Lindstrom: O que devo fazer para conseguir ajuda quando o problema que me levou a procurar o atendimento da Qwest é o fato de meu serviço de telefonia VoIP não estar funcionando e eu estar sem telefone? Quem sabe eu deva gritar tão alto quanto possível?

(Eu sei, eu sei. Sou uma pessoa maldosa.)

Fulano: Sinto muito.

Rachel Lindstrom: Não há mais nada que possa sugerir?

Fulano: Não, Nosso grupo não têm (sic) nada a ver com o VoIP. Desculpe.

Então encontrei o link “enviar e-mail à Qwest” e enviei à empresa a seguinte mensagem, junto com minhas informações de contato e os últimos quatro dígitos de meu registro na previdência social:

Descrição: Preciso de ajuda com meu serviço telefônico VoIP da Qwest. ELE NÃO ESTÁ FUNCIONANDO. HÁ APENAS 2 LUZES ACESAS NO MEU MODEM VOIP DA QUEST. Não disponho de outro serviço telefônico. Será que poderiam encaminhar este e-mail ao serviço de suporte técnico VoIP para que possamos dar início à solução do problema do meu serviço VoIP inoperante?

O e-mail de resposta fala por si mesmo:

Cara Rachel,

Obrigado por ter enviado recentemente um e-mail à Qwest. Peço desculpas pela demora em responder. Sinto muito pela frustração, mas para obter assistência técnica para o seu serviço de telefonia VoIP é realmente necessário ligar para 1-866-283-0043.

A Qwest agradece o contato e valoriza seus clientes. Nossa meta é oferecer um serviço excelente. Se precisar de assistência adicional, por favor visite-nos na rede no endereço http://www.qwest.com/customerService e escolha a opção de suporte mais adequada.

Sinceramente,

Mark

Atendimento ao cliente Qwest / Mercados Consumidores

Vou poupá-lo de minha resposta irônica. Você acha que todas as gigantes das telecomunicações são assim? “Sentimos muitíssimo e orientamos nossos funcionários a babar aos seus pés, mas somos simplesmente incapazes de ajudá-la, por mais que a valorizemos. É verdade, não há nada que possamos fazer. Sabe como é, somos apenas uma corporação gigantesca. Não se pode esperar que nós a ajudemos, não é mesmo? Temos certeza que você compreende. Por favor, visite nosso site novamente para encomendar mais produtos!” Será mesmo impossível solucionar o problema de um modem VoIP via e-mail por alguma questão técnica ou filosófica?

Sinceramente,

Rachel Lindstrom



* Texto originalmente publicado em 17/12/2010