Na minha coluna no Times, fiz uma resenha sobre praticamente o mercado inteiro dos Ultrabooks. É o nome que a fabricante Intel conferiu aos laptops de luxo, muito finos, com revestimento metálico, tipo MacBook Air. Experimentei, no total, modelos lançados por sete empresas.

Como deve imaginar, foi muita coisa para caber numa coluna – o espaço não foi suficiente espaço para todos. Além do que, online a impressão é barata. Então aqui vão as observações neste minha Grande Giro pelos Ultrabooks de março de 2012.

* Mencionei que muitos possuem uma entrada USB 3.0, mas não consegui entender o que isso significa. Em primeiro lugar, o USB 3.0 é retrocompatível, de modo que funciona com dispositivos USB. Se você possui cabos e outros dispositivos USB 3.0, contudo, eles podem trocar dados muitas vezes mais rápido – e em ambas as direções. (O USB 2.0 transfere dados somente numa direção de cada vez).

Além disso, em muitos destes laptops a entrada USB 3 pode-se carregar dispositivos USB externos, como fones, mesmo quando o laptop está fechado.

* Muitos dos Ultrabooks possuem teclas iluminadas, o que é prático quando você está digitando sob uma luz muito fraca. Mas várias empresas já introduziram maneiras inteligentes de ligar ou desligar a luz para poupar a bateria. Por exemplo, sensores que detectam quando você está digitando realmente, ou quando está apenas sentado diante do computador (os laptops Dell e Hewlett-Packard possuem esses sensores).

(O MacBook Air, pelo contrário, oferece três maneiras de controlar a luz de fundo do teclado: ligar/desligar manualmente, teclas físicas que reduzem a luz e sensores de luz ambiente. Nenhum deles são úteis como os sensores automáticos de que “você está realmente digitando” e “você está realmente ali”)

* Achei surpreendentemente complicado escrever sobre preços e especificações desses computadores. Por exemplo, o preço de tabela da Série 9 da Samsung é de US$ 1.400, mas você encontra o mesmo aparelho online por US$ 970. Claro, as coisas custam menos online, mas US$ 430 mais barato!? As especificações diferem também, depende do website em que você está.

Acontece que existem dois laptops da Série 9 da Samsung – um modelo 2011 e um 2012. Provavelmente existe uma forma de distingui-los do número de modelo de 2.351 dígitos, mas lamento pelas pessoas que comprarem o errado.

E ainda mais complicado é que algumas destas empresas fabricam versões especiais que são vendidas somente pelo Best Buy ou Office Depot. São menos caros porque têm processadores menos potentes ou menos memória. Por exemplo, o magnífico Portégé Z830 Toshiba custa US$ 1.150 e possui seis gigabytes de memória; mas a Best Buy vende o Z385 por US$ 850 com um chip mais lento e apenas quatro gigas de memória.

Tudo que posso dizer é que as pessoas que desenham as configurações do laptop devem ser primas das pessoas que elaboram os projetos de celulares.

* O feedback dos leitores já começou a chegar. Um deles escreve: “Não ficou claro que podemos rodar o Windows melhor num MacBook Air, seja com o sistema operacional para iniciar o computador ou como emulação.”

Correto. Você consegue instalar o Windows num MacBook Air. E consegue rodar numa janela separada (usando um programa de US$ 80 como Parallels) ou então pode reiniciar o Windows, e neste caso ele se transforma num Ultrabook Intel declarado. Nessa configuração, contudo, a bateria no MacBook Air não vai durar as habituais seis horas e meia, o mais provável é que dure quatro horas e meia. Em ambos os casos, você terá que instalar sua própria cópia do Windows.

* Um outro leitor pergunta: “Pogue, você diz que os Ultrabooks são caríssimos e depois observa que custam cerca de 38% menos do que os modelos Apple. O que me leva a pergunta: que termo deve ser usado para descrever os preços escandalosos da Apple?

Minha resposta: O MacBook Air também é ultra caro. Ninguém discute isso. Existem laptops de luxo. Minha comparação neste caso foi com os laptops Windows, que podem ser comprados por US$ 400 ou até menos. Comparando com esses valores, os Ultrabooks são, de fato, super caros.

* E um outro me escreve: “David, só um lembrete: nem todos os consumidores usam computadores da mesma maneira que você. 128 gigas permite armazenar tão pouco que desqualifica qualquer coisa como “computador primário? Sim, no caso de o seu uso primário do computador for armazenar todas os 20 zilhões de fotos digitais que tirou, mais uma biblioteca de vídeos HD. 128 gigabytes? Isso era algo colossal há apenas cinco anos.

Discordo. Lembre-se: você perde metade dos 128 GB de um Ultrabook só ao tirá-lo da caixa – para instalar Windows, seus aplicativos e toda a tralha de hardware das fabricantes. E 64 GB realmente é muito pouco. Muitas pessoas precisam de 40 a 50 GB somente para suas músicas, sem falar em fotos e vídeos.

* E finalmente, recebi muitas mensagens do tipo: “Não entendo porque uma pessoas iria gostar de um deles, diante da pequena capacidade de memoria. Qual laptop você usaria se os “normais” tivessem mais memória e fossem mais baratos? Agradeço o esclarecimento.

Tenho mantido este diálogo particular com meus leitores há 25 anos e como crítico a minha tendência é: valorizar a beleza, a elegância, a perfeição e o bom design. Muita gente também pensa da mesma maneira. Por exemplo muitas pessoas compram um Lexus, um BMW ou um Mercedes, apesar de haver carros muito mais baratos que vão levá-las ao mesmo destino. Os restaurantes elegantes de Nova York e San Francisco estão sempre lotados, mesmo que você possa se empanturrar no McDonald´s.

Você não está obrigado a concordar com isto, ou gastar dinheiro num laptop luxuoso quando um básico, com revestimento plástico, que custa US$ 400, atende às suas necessidades.

Mas como minha mãe sempre dizia: “Quando o dinheiro pode lhe dar felicidade, use-o”.

Claro que nem todo mundo tem dinheiro para adquirir um ultrabook e nem todos querem pagar mais só pela elegância. Mas é a diversidade que faz o mundo rodar, não?

