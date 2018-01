Em meus comentários sobre o iPhone da Verizon, na semana passada, observei que, como se trata de um telefone que funciona numa rede CDMA (do tipo usado pela Sprint e pela Verizon), não é possível telefonar e surfar na rede simultaneamente. Há uma diferença crucial entre as versões do iPhone da Verizon e da AT&T .

Até o momento, quatro leitores discordaram do meu comentário. Este foi o mais educado:

Sr. Pogue,

Em sua coluna de hoje, o Sr. diz: “Não se pode fazer um telefonema com um aparelho CDMA enquanto se surfa na rede. Ou seja, se você está fazendo um telefonema, não pode verificar um site na internet ou enviar um e-mail pela rede do celular”.

Vi estas afirmações antes (e observei que foram feitas, ou estavam implícitas em anúncios da AT&T no passado), e sempre fiquei perplexo, porque isto não corresponde à minha experiência. Hoje, tornei a verificar. Telefonei para um amigo com meu aparelho Motorola Verizon DROID e coloquei o telefone no viva voz, enquanto surfava na internet.

Não sei de onde surgiu a informação de que não se pode telefonar e usar a internet ao mesmo tempo, mas me parece errada. Talvez seja uma limitação do iPhone; mas não creio que seja uma limitação do CDMA.

Seria realmente engraçado se esta característica tão difundida das redes CDMA estivesse completamente errada, ou se a Motorola, ao projetar o Droid, tivesse descoberto uma maneira de driblá-lo.

Mandei um e-mail ao próprio diretor de Relações Públicas da Verizon, que chamou um engenheiro para nos ajudar a resolver o mistério. E resolveu: na sua opinião, estes quatro leitores estão usando seus Droids em pontos de acesso Wi-Fi.

Todos os smartphones da Verizon podem conectar-se simultaneamente a redes Wi-Fi e à rede de voz. Ou seja, se você está em um ponto de acesso sem fios, de fato pode se conectar à internet e falar ao telefone ao mesmo tempo. E isto é válido também para o iPhone da Verizon.

Agradeço aos meus leitores por terem me apontado um mistério que pode ajudar a esclarecer um ponto importante — e à Verizon por resolvê-lo.

* Texto originalmente publicado em 04/02/2011.